TOKİ işyeri projesine kaç kişi başvurdu? TOKİ işyeri projesi ne zaman yapılmaya başlanıyor, hangi tarihte?

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'yla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan kampanyayla ilgili merak edilen konularda kamuoyuyla bilgiler paylaştı. Son dakika açıklamalarının ardından detayları merak edenler "TOKİ işyeri projesine kaç kişi başvurdu, ne zaman yapılmaya başlanıyor, hangi tarihte?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.,
TOKİ işyeri projesine ilişkin detaylar ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'na şu ana kadar 7 milyon 200 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;
Sosyal konut projeleri hükümetimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz projelerdendir. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4 buçuk milyonu şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Bu rakamların daha da artacağı açıktır. Bu yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma adına cesaretlendirdi. İlk etap 250 bin konutu 2 yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkardığımızı duyurmuştuk. Arsa yerlerini yüzde 40'ı şehir merkezlerinde yüzde 60'ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşımıza sunacağız. Sosyal konutlarımızın inşaasına 25 Ekim'de başlıyoruz.
Vatandaşlar hem konuta hem de arsaya başvurabilir. Ancak ikisi de çıkarsa yalnızca birini alabilir. Son kampanya ile birlikte TOKİ'nin ülkemize kazandırdığı konut sayısı 2 milyonu bulacak. Bu projeyle 2 trilyon liralık ekonomik hareketlilik yaşanacak. Kampanyamız bir kez daha vatandaşlarımıza hayırlı olsun.
Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz.