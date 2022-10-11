TOKİ işyeri projesine kaç kişi başvurdu? TOKİ işyeri projesi ne zaman yapılmaya başlanıyor, hangi tarihte?





SOSYAL KONUT PROJESİ

Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

Sosyal konut projeleri hükümetimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz projelerdendir. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4 buçuk milyonu şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Bu rakamların daha da artacağı açıktır. Bu yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma adına cesaretlendirdi. İlk etap 250 bin konutu 2 yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkardığımızı duyurmuştuk. Arsa yerlerini yüzde 40'ı şehir merkezlerinde yüzde 60'ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşımıza sunacağız. Sosyal konutlarımızın inşaasına 25 Ekim'de başlıyoruz.