TOKİ kiralık konut kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul 15 bin konut kurası için geri sayım başladı!

Kira bedelleri 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda ise 18 bin liradan başlayacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör