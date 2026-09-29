Haberler Yaşam Haberleri TOKİ kiralık konut kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul 15 bin konut kurası için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 06:52

TOKİ kiralık konut kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul 15 bin konut kurası için geri sayım başladı!

TOKİ kiralık sosyal konut projesinde başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura sürecine çevrildi. İstanbul’da hayata geçirilecek projede şartları karşılayan hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kiralık konutların fiyatları ve daire özellikleri de başvuru sürecinin ardından merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.Peki TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TOKİ kiralık konut kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul 15 bin konut kurası için geri sayım başladı!
  • ABONE OL

TOKİ İstanbul kiralık konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasıyla kura takvimi gündeme geldi. Farklı ilçelerdeki konutlar için başvurular 25 Eylül 2026'da sona ererken, kura tarihi ve aylık kira bedellerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kiralık sosyal konut projesinde kura tarihi henüz açıklanmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından hak sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci başlayacak. Kura işlemlerinin ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

TOKİ'NİN AYLIK KİRASI NE KADAR OLACAK?

1+1 konut için; 10 bin lira,

2+1 konut için; 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi.

3+1 konutlar için 15 bin lira,

4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutlar kiralanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

HANGİ İLÇEDE KAÇ KİRALIK KONUT OLACAK?

İstanbul'daki ilk etap kiralık sosyal konutlar 4 farklı bölgede toplam 1.071 daire olarak planlandı.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut

Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut

Arnavutköy: 90 konut

Kira bedelleri 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda ise 18 bin liradan başlayacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ kiralık konut kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul 15 bin konut kurası için geri sayım başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA