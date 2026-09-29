TOKİ kiralık konut kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul 15 bin konut kurası için geri sayım başladı!

TOKİ İstanbul kiralık konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasıyla kura takvimi gündeme geldi. Farklı ilçelerdeki konutlar için başvurular 25 Eylül 2026'da sona ererken, kura tarihi ve aylık kira bedellerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
TOKİ kiralık sosyal konut projesinde kura tarihi henüz açıklanmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından hak sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci başlayacak. Kura işlemlerinin ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.
İstanbul'daki ilk etap kiralık sosyal konutlar 4 farklı bölgede toplam 1.071 daire olarak planlandı.
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
Kira bedelleri 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda ise 18 bin liradan başlayacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.