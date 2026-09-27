TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | TOKİ kiralık konut kurası ne zaman, sonuçlar nasıl öğrenilir?

İstanbul'da kiralık sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar için sıra kura çekimine geldi. TOKİ tarafından hayata geçirilen projede 1.071 konutun hak sahipleri çekilişle belli olacak. Kura tarihini bekleyen vatandaşlar, sonuçların nereden ve nasıl öğrenileceğini de merak konusu oldu.