TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | TOKİ kiralık konut kurası ne zaman, sonuçlar nasıl öğrenilir?

İstanbul'da kiralık sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar için sıra kura çekimine geldi. TOKİ tarafından hayata geçirilen projede 1.071 konutun hak sahipleri çekilişle belli olacak. Kura tarihini bekleyen vatandaşlar, sonuçların nereden ve nasıl öğrenileceğini de merak konusu oldu.
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde başvuru dönemi sona erdi, sıra kura çekimine geldi. 1.071 konutun hak sahipleri ekim ayında yapılacak kura ile belirlenecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da projedeki son durumu paylaştı. Başvuruların tamamlandığını belirten Kurum, hak sahiplerinin ekim ayında kurayla belli olacağını ve ardından ilk anahtar teslimlerinin başlayacağını açıkladı. Tarih belli olduğunda ayrıntıların TOKİ'nin resmi kanallarından duyurulması bekleniyor.
Hak sahiplerinin isimleri kura çekiminin tamamlanmasıyla belli olacak. Sonuçların TOKİ'nin resmi internet sitesi ve kurumun açıklamaları üzerinden takip edilebilecek.
Kura günü, saati ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar paylaşıldığında vatandaşlar başvuru durumlarını kontrol edebilecek.
İstanbul'daki proje kapsamında toplam 1.071 kiralık sosyal konut hak sahipleriyle buluşacak. Projede hak sahipliği süresi en fazla 3 yıl olacak. Konutların başka bir kişiye kiralanmasına veya kullanım hakkının devredilmesine de izin verilmeyecek.
Anahtar teslimleri kura sürecinin ardından başlayacak. Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre ekim ayında hak sahiplerinin belirlenmesiyle birlikte ilk teslimler de yapılacak.
Teslim programının nasıl ilerleyeceği ve hak sahiplerinin hangi tarihlerde konutlarına kavuşacağına ilişkin ayrıntıların TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
İlk etapta kiraya verilecek 1.071 konut İstanbul'un 12 ilçesinde yer alıyor.
Böylece ilk etapta İstanbul genelinde toplam 1.071 kiralık sosyal konut hak sahipleriyle buluşacak.
Kiralık sosyal konutlarda ödenecek tutar evin büyüklüğüne göre değişecek. Bakan Murat Kurum'un açıkladığı rakamlara göre kiralar aylık 10 bin TL'den başlayacak.
Konutların bölgedeki piyasa rayicinin altında kiraya verilmesi planlanıyor.