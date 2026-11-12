TOKİ kiralık konut kura tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul 1.071 sosyal konut kurasında geri sayım!

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği 1.071 kiralık sosyal konut projesinde başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekilişine çevrildi. Uygun fiyatlı kiralık konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, kura tarihini ve sonuçların açıklanacağı günü bekliyor.
TOKİ, İstanbul'daki 1.071 kiralık sosyal konut için kura çekiminin ekim ayında yapılacağını açıklamıştı. Ancak ekim ayının sona ermesine rağmen yeni kura tarihi henüz duyurulmadı.
Hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin tarih ve saatine ilişkin açıklamanın TOKİ'nin resmi kanallarından yapılması bekleniyor.
Bakan Murat Kurum, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada ilk kiralık konutların anahtar teslimi için aralık ayını işaret etti. Açıklamanın ardından vatandaşlar, teslimlerden önce yapılması gereken kura çekiminin kasım ayında gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini merak etmeye başladı.
İlk etapta tahsis edilecek 1.071 konutun ilçelere göre dağılımı şöyle:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören:360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal:330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar:291 konut
Arnavutköy:90 konut
Konut tahsisleri dört ayrı grup üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Proje kapsamında toplamda 15 bin kiralık konutun hayata geçirilmesi planlanıyor. TOKİ'nin proje bilgilendirme sayfasında ilk etap, ilçe dağılımı ve başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.
Projedeki aylık tahsis bedelleri konut tipine ve bölgeye göre değişiyor. Başlangıç bedelleri şu şekilde açıklandı:
1+1 konutlar:10 bin TL
2+1 konutlar:12 bin TL'den başlayan tutarlar
3+1 konutlar:15 bin TL'den başlayan tutarlar
4+1 konutlar:18 bin TL'den başlayan tutarlar
TOKİ bilgilendirmesine göre teslim tarihinden itibaren ilk 12 ay boyunca tahsis bedeline artış uygulanmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak yapılacak.
TOKİ kiralık sosyal konutlarında hak sahipleri, konutları teslim aldıkları tarihten itibaren en fazla 3 yıl kullanabilecek. Sürenin dolmasıyla kira hakkı sona erecek ve yeni kiracılar kura çekimiyle belirlenecek.
Konutun yalnızca hak sahibi veya birinci derece yakınları tarafından kullanılması şartı aranacak. Başkasına kiralama ya da devretme işlemi yapılamayacak. Ayrıca hak sahibi veya eşinin tahsis süresi içinde konut sahibi olması durumunda kiracılık hakkı sona erecek.