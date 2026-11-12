TOKİ kiralık konut kura tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul 1.071 sosyal konut kurasında geri sayım!

KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

İlk etapta tahsis edilecek 1.071 konutun ilçelere göre dağılımı şöyle:

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören:360 konut

Maltepe, Tuzla ve Kartal:330 konut

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar:291 konut

Arnavutköy:90 konut

Konut tahsisleri dört ayrı grup üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Proje kapsamında toplamda 15 bin kiralık konutun hayata geçirilmesi planlanıyor. TOKİ'nin proje bilgilendirme sayfasında ilk etap, ilçe dağılımı ve başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

KİRALIK TOKİ KONUTLARININ BEDELLERİ NE KADAR?

Projedeki aylık tahsis bedelleri konut tipine ve bölgeye göre değişiyor. Başlangıç bedelleri şu şekilde açıklandı:

1+1 konutlar:10 bin TL

2+1 konutlar:12 bin TL'den başlayan tutarlar

3+1 konutlar:15 bin TL'den başlayan tutarlar

4+1 konutlar:18 bin TL'den başlayan tutarlar

TOKİ bilgilendirmesine göre teslim tarihinden itibaren ilk 12 ay boyunca tahsis bedeline artış uygulanmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak yapılacak.