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Giriş Tarihi: 12.11.2026 07:59

TOKİ kiralık konut kura tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul 1.071 sosyal konut kurasında geri sayım!

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 1.071 kiralık sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasıyla gözler kura tarihine çevrildi. Kentin 12 ilçesini kapsayan projede hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Bakan Murat Kurum'un kura takvimine ilişkin açıklamasının ardından TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? sorusu gündeme geldi.

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TOKİ kiralık konut kura tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul 1.071 sosyal konut kurasında geri sayım!
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TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği 1.071 kiralık sosyal konut projesinde başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekilişine çevrildi. Uygun fiyatlı kiralık konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, kura tarihini ve sonuçların açıklanacağı günü bekliyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ, İstanbul'daki 1.071 kiralık sosyal konut için kura çekiminin ekim ayında yapılacağını açıklamıştı. Ancak ekim ayının sona ermesine rağmen yeni kura tarihi henüz duyurulmadı.

Hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin tarih ve saatine ilişkin açıklamanın TOKİ'nin resmi kanallarından yapılması bekleniyor.

TOKİ 1.071 KİRALIK KONUT KURASI KASIM AYINDA MI YAPILACAK?

Bakan Murat Kurum, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada ilk kiralık konutların anahtar teslimi için aralık ayını işaret etti. Açıklamanın ardından vatandaşlar, teslimlerden önce yapılması gereken kura çekiminin kasım ayında gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini merak etmeye başladı.

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KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

İlk etapta tahsis edilecek 1.071 konutun ilçelere göre dağılımı şöyle:

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören:360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal:330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar:291 konut
Arnavutköy:90 konut
Konut tahsisleri dört ayrı grup üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Proje kapsamında toplamda 15 bin kiralık konutun hayata geçirilmesi planlanıyor. TOKİ'nin proje bilgilendirme sayfasında ilk etap, ilçe dağılımı ve başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

KİRALIK TOKİ KONUTLARININ BEDELLERİ NE KADAR?

Projedeki aylık tahsis bedelleri konut tipine ve bölgeye göre değişiyor. Başlangıç bedelleri şu şekilde açıklandı:

1+1 konutlar:10 bin TL
2+1 konutlar:12 bin TL'den başlayan tutarlar
3+1 konutlar:15 bin TL'den başlayan tutarlar
4+1 konutlar:18 bin TL'den başlayan tutarlar
TOKİ bilgilendirmesine göre teslim tarihinden itibaren ilk 12 ay boyunca tahsis bedeline artış uygulanmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak yapılacak.

KİRALIK KONUTLARDA OTURMA SÜRESİ KAÇ YIL OLACAK?

TOKİ kiralık sosyal konutlarında hak sahipleri, konutları teslim aldıkları tarihten itibaren en fazla 3 yıl kullanabilecek. Sürenin dolmasıyla kira hakkı sona erecek ve yeni kiracılar kura çekimiyle belirlenecek.

Konutun yalnızca hak sahibi veya birinci derece yakınları tarafından kullanılması şartı aranacak. Başkasına kiralama ya da devretme işlemi yapılamayacak. Ayrıca hak sahibi veya eşinin tahsis süresi içinde konut sahibi olması durumunda kiracılık hakkı sona erecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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TOKİ kiralık konut kura tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul 1.071 sosyal konut kurasında geri sayım!
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