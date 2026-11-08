Haberler Yaşam Haberleri TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İstanbul'da 1.071 konut için hak sahipleri bekleniyor!
Giriş Tarihi: 08.11.2026 11:36

TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İstanbul'da 1.071 konut için hak sahipleri bekleniyor!

TOKİ kiralık konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, kura tarihinin açıklanmasını bekliyor. İstanbul'da ilk etapta 1.071 konutun hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş için TOKİ'den gelecek duyuruya odaklanıldı. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte, son bilgiler...

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TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İstanbul’da 1.071 konut için hak sahipleri bekleniyor!
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İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk etap için kura hazırlıkları sürüyor. TOKİ tarafından yapılacak çekilişle 1.071 konutun hangi ailelere tahsis edileceği belirlenecek. Kura takviminin duyurulmasının ardından hak sahipliği sonuçları ve konutların kiralama sürecine ilişkin ayrıntılar da açıklanması öngörülüyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında 1.071 ev için kura çekimi yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin ekim ayında belirlenmesi planlanmıştı. Ancak kasım ayına girilmesine rağmen kura çekilişinin kesin tarihi henüz duyurulmadı.

TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, kura sonuçları açıklandığında hak sahipliği durumlarını kurumun resmi duyurularından takip edebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alındığı için sonuç sorgulama işlemlerinin de ilgili dijital hizmetler aracılığıyla yapılması bekleniyor.

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İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

TOKİ tarafından açıklanan ilçe grupları ve konut sayıları şöyle:

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut

Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut

Arnavutköy: 90 konut

TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

TOKİ kiralık konut başlangıç fiyatları şöyle:

1+1 konut: 10.000 TL

2+1 konut: 12.000 TL

3+1 konut: 15.000 TL

4+1 konut: 18.000 TL

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA VERİLECEK?

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut uygulamasında vatandaşlar, kura sonucu tahsis edilen evlerde 3 yıl boyunca oturabilecek. Üç yıllık sürenin dolmasıyla birlikte mevcut kiralama hakkı sona erecek ve konutlar yeni hak sahiplerinin belirlenmesi için tekrar kuraya çıkarılacak.

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