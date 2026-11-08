TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İstanbul’da 1.071 konut için hak sahipleri bekleniyor!

İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk etap için kura hazırlıkları sürüyor. TOKİ tarafından yapılacak çekilişle 1.071 konutun hangi ailelere tahsis edileceği belirlenecek. Kura takviminin duyurulmasının ardından hak sahipliği sonuçları ve konutların kiralama sürecine ilişkin ayrıntılar da açıklanması öngörülüyor.