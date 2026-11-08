TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İstanbul’da 1.071 konut için hak sahipleri bekleniyor!

İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk etap için kura hazırlıkları sürüyor. TOKİ tarafından yapılacak çekilişle 1.071 konutun hangi ailelere tahsis edileceği belirlenecek. Kura takviminin duyurulmasının ardından hak sahipliği sonuçları ve konutların kiralama sürecine ilişkin ayrıntılar da açıklanması öngörülüyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında 1.071 ev için kura çekimi yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin ekim ayında belirlenmesi planlanmıştı. Ancak kasım ayına girilmesine rağmen kura çekilişinin kesin tarihi henüz duyurulmadı.
TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, kura sonuçları açıklandığında hak sahipliği durumlarını kurumun resmi duyurularından takip edebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alındığı için sonuç sorgulama işlemlerinin de ilgili dijital hizmetler aracılığıyla yapılması bekleniyor.
TOKİ tarafından açıklanan ilçe grupları ve konut sayıları şöyle:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
TOKİ kiralık konut başlangıç fiyatları şöyle:
1+1 konut: 10.000 TL
2+1 konut: 12.000 TL
3+1 konut: 15.000 TL
4+1 konut: 18.000 TL
TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut uygulamasında vatandaşlar, kura sonucu tahsis edilen evlerde 3 yıl boyunca oturabilecek. Üç yıllık sürenin dolmasıyla birlikte mevcut kiralama hakkı sona erecek ve konutlar yeni hak sahiplerinin belirlenmesi için tekrar kuraya çıkarılacak.