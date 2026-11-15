TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İstanbul’da 1.071 konut için yeni takvim bekleniyor!

TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi için açıklanan ilk takvimde kura çekiminin ekim ayında yapılması planlanmıştı. Bu sürenin geride kalmasıyla birlikte başvuru sahipleri, kiralık dairelerin ne zaman tahsis edileceğini ve anahtar teslimlerinin hangi tarihte başlayacağını öğrenmek istiyor.
TOKİ'nin İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk etapta tahsis edilecek 1.071 konut için kura tarihi henüz kesinleşmedi. Kurumun daha önce yayımladığı takvimde çekilişlerin ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanmıştı.
Başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar arasından noter huzurunda çekiliş yapılacak. Güncel kura takviminin TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Projeye toplam 201 bin 480 vatandaş başvuruda bulundu.
Başvuruların ardından gelir, ikamet ve konut sahipliği gibi şartlara ilişkin değerlendirme yapılacak. Koşulları sağlayan vatandaşlar, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişine dahil edilecek.
İstanbul'daki ilk etap konutlar 12 ilçede yer alacak. TOKİ, 1.071 kiralık daireyi dört ayrı bölge grubu üzerinden tahsis edecek.
İlçelere göre konut dağılımı şöyle:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
Projede kiralar, konutun oda sayısına göre farklı tutarlarda belirlendi. İlk açıklanan tarifede 1+1 daireler için 10 bin TL'den başlayan kira bedelleri öngörüldü.
Konut tiplerine göre başlangıç kira bedelleri:
1+1 konut: 10.000 TL
2+1 konut: 12.000 TL
3+1 konut: 15.000 TL
4+1 konut: 18.000 TL
Konut tesliminden itibaren ilk 12 aylık dönemde kira artışı yapılmayacak. Sonraki artışlar ise projede belirlenen TÜFE esaslarına göre hesaplanacak.
Kura çekiminin ardından hak sahipliği sonuçlarına ilişkin listelerin TOKİ'nin resmi kanallarından duyurulması bekleniyor. Başvuru sahipleri, kurumun internet sitesindeki proje duyurularını takip edebilecek.
Ayrıca e-Devlet'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Konut/İşyeri Başvuru hizmeti üzerinden başvuru durumları kontrol edilebiliyor. Kura sonuçlarının sorgulanmasına ilişkin ayrıntılar, çekiliş takvimiyle birlikte açıklanacak.