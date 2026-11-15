TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İstanbul’da 1.071 konut için yeni takvim bekleniyor!

TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi için açıklanan ilk takvimde kura çekiminin ekim ayında yapılması planlanmıştı. Bu sürenin geride kalmasıyla birlikte başvuru sahipleri, kiralık dairelerin ne zaman tahsis edileceğini ve anahtar teslimlerinin hangi tarihte başlayacağını öğrenmek istiyor.