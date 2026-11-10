TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak? İstanbul’da 1.071 konut için yeni tarih bekleniyor!

İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesi kapsamında ilk kura için ekim ayı işaret edilmişti. Ancak planlanan dönemin geride kalmasının ardından başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, hak sahiplerinin hangi tarihte belirleneceğini araştırıyor. TOKİ tarafından yapılacak çekilişin ardından konutların kiralama ve teslim işlemlerine ilişkin ayrıntıların da duyurulması bekleniyor.