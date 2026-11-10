Haberler Yaşam Haberleri TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak? İstanbul'da 1.071 konut için yeni tarih bekleniyor!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:46

TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak? İstanbul'da 1.071 konut için yeni tarih bekleniyor!

İstanbul'da uygun fiyatlarla ev kiralamak isteyen vatandaşların başvurduğu kiralık konut projesinde kura süreci gündemde. İlk etapta 1.071 konutun tahsis edileceği çekiliş için başvuru sahipleri, TOKİ'nin açıklayacağı yeni takvimi bekliyor. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, kura tarihi belli oldu mu?

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TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak? İstanbul’da 1.071 konut için yeni tarih bekleniyor!
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İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesi kapsamında ilk kura için ekim ayı işaret edilmişti. Ancak planlanan dönemin geride kalmasının ardından başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, hak sahiplerinin hangi tarihte belirleneceğini araştırıyor. TOKİ tarafından yapılacak çekilişin ardından konutların kiralama ve teslim işlemlerine ilişkin ayrıntıların da duyurulması bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvuruların tamamlanmasının ardından çekilişin ekim ayında gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Ancak belirtilen dönemin geride kalmasına rağmen TOKİ tarafından yeni bir kura günü ve saati açıklanmadı.

Başvuru koşullarını karşılayan vatandaşlar arasından yapılacak seçimle ilk etap konutlarının kiracıları belirlenecek. Çekilişe ilişkin ayrıntıların, başvuru incelemelerinin tamamlanmasının ardından kurumun resmi kanallarından paylaşılması bekleniyor.

TOKİ 1.071 KİRALIK KONUT KURASI KASIM AYINDA MI YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 5 Kasım'daki açıklamasında ilk konutların anahtar teslimleri için aralık ayı hedeflendi. Bu gelişmenin ardından kura sürecinin ne zaman tamamlanacağı yeniden gündeme geldi.

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TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne katılan vatandaşlar, hak sahipliği duyurularını TOKİ'nin internet sitesi üzerinden takip edebilecek. Kurumun proje için oluşturduğu özel bilgilendirme sayfasında da kura sürecine ilişkin açıklamaların yayımlanması bekleniyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınmış olsa da kura sonuçlarının sorgulanacağı özel ekran henüz kesin olarak duyurulmadı. Bu nedenle vatandaşların TOKİ'nin açıklayacağı resmi bağlantıyı esas alması gerekiyor.

İSTANBUL'DA 1.071 KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

TOKİ'nin açıkladığı bölgesel konut dağılımı şöyle:

  • Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
  • Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
  • Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
  • Arnavutköy: 90 konut

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?

İstanbul'daki ilk 1.071 kiralık konut için başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Vatandaşlar, TOKİ'nin Konut / İşyeri Başvuru hizmetini kullanarak müracaatlarını tamamladı.

Projede başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurması, en az bir yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etmesi ve aylık hane gelirinin 100 bin TL'nin altında bulunması gibi koşullar arandı.

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