Haberler Yaşam Haberleri TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kiralık daire kura çekimi için geri sayım!
Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:05

TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kiralık daire kura çekimi için geri sayım!

İstanbul'da kiralık konut fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların takip ettiği TOKİ projesinde başvuru süreci tamamlandı. Toplam 1.071 konutun bulunduğu projede başvuruların sona ermesiyle birlikte yeni aşamaya geçildi. Şimdi ise kura süreci, hak sahiplerinin belirlenmesi ve uygulanacak kira tutarlarına ilişkin ayrıntılar gündemde.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kiralık daire kura çekimi için geri sayım!
  • ABONE OL

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği kiralık konut projesinde başvuru süreci bugün sona eriyor. İlk aşamada 1.071 konutun sunulacağı projede, başvuruların tamamlanmasının ardından konutlara yerleşecek kişiler kura çekimiyle belirlenecek.

TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kiralık daire kura çekimi için geri sayım!

KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında, TOKİ ile hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde ilk aşamayı tamamladıklarını belirtti.

Kurum, "Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kiralık daire kura çekimi için geri sayım!

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?

Başvuruların sona ermesiyle birlikte uygun şartları taşıyan adayların değerlendirme süreci başlayacak. Projede hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

TOKİ'nin bilgilendirmesine göre kura çekimlerinin Ekim 2026'da yapılması planlanıyor. Ancak kura günü henüz kesinleşmedi. Hak kazanan vatandaşlar, belirlenen kira tutarıyla üç yıl boyunca konutlarda oturabilecek; sürenin sonunda evler yeniden kura ile tahsis edilecek.

TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kiralık daire kura çekimi için geri sayım!

KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Ayrıca en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak.

10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler, gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kiralık daire kura çekimi için geri sayım!

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?

Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta yer alan Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam 1071 konut kiralanacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kiralık daire kura çekimi için geri sayım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA