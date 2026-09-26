TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kiralık daire kura çekimi için geri sayım!

KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Ayrıca en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak.

10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler, gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.