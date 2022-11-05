Kasım ayı ilk haftasında TOKİ kura sonuçları sorgulamaları hız kazandı. En önemli sebebi ise İlk Evim projesinin başvurularının bitmiş olması. İstanbul, İzmir, Ankara kura çekilişi başta olmak üzere 81 ilde sosyal konut başvuru sonucu sorgulama ekranı, vaktinde açılmış olacak. TOKİ başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura çekiliş tarihleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı
A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak."
Açıklamaya göre TOKİ kura çekilişi bu hafta başlıyor.
8 milyon vatandaşın müracaat ettiği 'İlk Evim ve İl İş Yerim' projelerinde e-Devlet üzerinden konut başvuruları 28 Ekim tarihinde sona ermişti.
Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden alınan başvurular ise 31 Ekim yani dün sona erdi. Konut başvurularının uzatılacağına dair bir bilgi gelmedi. Ancak TOKİ arsa va iş yeri başvuruları ise uzatıldı:
İş yeri ve arsa başvuruları 15 Kasım'a kadar devam edecek.
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamalarda 2023 Mart ayına kadar kuraları tamamlayacağını bildirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
""Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz."
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:
"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.
Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi.
TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam erecek.
TOKİ ilk evim için temel 25 Ekim'de atıldı. İşte ilk konutların yapılacağı iller:
Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak