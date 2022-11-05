TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak."

Açıklamaya göre TOKİ kura çekilişi bu hafta başlıyor.

TOKİ BAŞVURULARI UZATILACAK MI?

8 milyon vatandaşın müracaat ettiği 'İlk Evim ve İl İş Yerim' projelerinde e-Devlet üzerinden konut başvuruları 28 Ekim tarihinde sona ermişti.

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden alınan başvurular ise 31 Ekim yani dün sona erdi. Konut başvurularının uzatılacağına dair bir bilgi gelmedi. Ancak TOKİ arsa va iş yeri başvuruları ise uzatıldı:

İş yeri ve arsa başvuruları 15 Kasım'a kadar devam edecek.