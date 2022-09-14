TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ sosyal konut (ucuz konut) kura çekiliş tarihi İstanbul, İzmir, Ankara

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ sosyal konut kura çekilişi hakkında net bir tarih henüz verilmedi. Kura çekimi ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

• Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

• Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.