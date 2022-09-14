TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ sosyal konut (ucuz konut) kura çekiliş tarihi İstanbul, İzmir, Ankara

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı! İlk evim, ilk iş yerim olarak adlandırılan projede toplamda 500 bin ucuz konut 81 ilde kura çekimi ardından iki yıl içerisinde sahiplerine teslim edilecek. TOKİ kura çekimi için de geri sayım başladı. Başvuru yapacaklar TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlayacak sorularına yanıt arıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte, yanıtlar…
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ 2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların şartları belli oldu. Tarihlere ve projeye ilişkin detaylar Başkan Erdoğan tarafından 81 il için açıklandı.
13 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başvurular alınmaya başlayacak. Sosyal konut projesi başvuruları Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Başvurular 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve e-Devlet üzerinden alınacaktır.
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ sosyal konut kura çekilişi hakkında net bir tarih henüz verilmedi. Kura çekimi ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.
• Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
• Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.
2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
• Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
• İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
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