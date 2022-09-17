TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kurası (sosyal konut projesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi tarihi için milyonlarca vatandaş nefesini tuttu! Başvuruları 14 Eylül'de başlayan TOKİ ucuz konut projesi için kura çekim tarihleri merak ediliyor. Vatandaşlar, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Peki, TOKİ kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura tarihi ve son açıklamalar!

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ kura çekimi tarihi ve kura sonuçlarının açıklanacağı tarih başvuru yapan milyonların gündemine oturdu. İşte TOKi sosyal konut kura çekilişi tarihi ve diğer detaylar...