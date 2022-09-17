TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kurası (sosyal konut projesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi tarihi için milyonlarca vatandaş nefesini tuttu! Başvuruları 14 Eylül'de başlayan TOKİ ucuz konut projesi için kura çekim tarihleri merak ediliyor. Vatandaşlar, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Peki, TOKİ kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura tarihi ve son açıklamalar!
TOKİ kura çekimi tarihi ve kura sonuçlarının açıklanacağı tarih başvuru yapan milyonların gündemine oturdu. İşte TOKi sosyal konut kura çekilişi tarihi ve diğer detaylar...
TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut kura çekimi ile ilgili şunları söyledi;
"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi.
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.
Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)