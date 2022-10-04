TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak ve başvurular bitti mi? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ kura çekimi ve sonuçları için milyonlarca vatandaş araştırma yapıyor. 81 ili kapsayan sosyal konut projesi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yapmış ve 25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun temel atmalarının başlayacağını duyurmuştu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır? İşte 2022 TOKİ kura sonuçları başvuru sonuçları son durum.
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:
"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.
Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.