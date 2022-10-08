TOKİ sonuçları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak adlandırılan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Ev sahibi olmaya hak kazanan kişiler, noter huzurunda yapılacak "Hak Sahibi Belirleme" kurası ile netlik kazanacak. Peki; TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura sonuçları için kritik Ekim ayı detayı…
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:
"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.
Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."
Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim 2022 tarihinde son bulacak.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?
TOKİ, sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğu açıklandı.
e-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ sonuçlarının, kura başvuru işlemlerinin tamamlanmasının akabinde Kasım ayında kura çekimi ile netlik kazanması bekleniyor.
TEMEL ATMA TÖREN 25 EKİM'DE BAŞLIYOR
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve büyük ilgi gören Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin olarak temel atma süreci başlıyor.
Vatandaşların yoğun ilgisini gören ve 5 milyonu aşan başvuruların ardından başvuru süreci tamamlanmadan 25 Ekim 2022'de 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk olarak 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta temel atmaların başlayıp inşaatların hızla devam edeceğini söyledi.