Haberler Yaşam Haberleri TOKİ kura çekimi takvimi 2022 güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kura tarihleri ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.11.2022 10:38 Son Güncelleme: 13.11.2022 10:38

TOKİ kura çekimi takvimi 2022 güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kura tarihleri ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi tarihleri Sosyal Konut kura takvimi ile belli oluyor. Hak sahipleri belirleme kurası il il gerçekleşirken en çok sorgulananlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim kura adımında hızla devam ediyor. 10 ilde kuralar çekildi. Böylece, vatandaşlar TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinde araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, il il TOKİ kura çekimi tarihleri ile TOKİ sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ kura çekimi takvimi 2022 güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kura tarihleri ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, belli oldu mu soruları gündemde yer almaya devam ediyor. TOKİ kura çekimi takvimi ile belirlenen kura tarihleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanmaya başladı. Sosyal Konut kuraları 10 ilde gerçekleşirken TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı da gündemdeki yerini aldı. Mart ayında sonlanacak kuralar 81 ilde adım adım çekiliyor. İşte, 2022 TOKİ kura tarihleri…

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.

Bugün Van'da kalan ilçelerde ve Şanlıurfa'da kura çekimi gerçekleşiyor.

Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK!

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu.

Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.

14 Kasım: Ağrı

15 Kasım: Hakkari

16 Kasım: Bitlis

17 Kasım: Muş, Kilis

18 Kasım: Bingöl, Gaziantep

19-20 Kasım: Erzurum

19-20-21-22-23 Kasım: Gaziantep

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Bu zamana kadar 10 ilde sonuçlar belli oldu.

Şimdi, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları bekleniyor…

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ kura çekimi takvimi 2022 güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kura tarihleri ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA