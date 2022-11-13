TOKİ kura çekimi takvimi 2022 güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kura tarihleri ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, belli oldu mu soruları gündemde yer almaya devam ediyor. TOKİ kura çekimi takvimi ile belirlenen kura tarihleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanmaya başladı. Sosyal Konut kuraları 10 ilde gerçekleşirken TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı da gündemdeki yerini aldı. Mart ayında sonlanacak kuralar 81 ilde adım adım çekiliyor. İşte, 2022 TOKİ kura tarihleri…