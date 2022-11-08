TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

''TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?'' sorusu, uzun süredir vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, açıklamasında, TOKİ sosyal konut çekiliş tarihini duyurdu ve ilk çekilişin yapılacağı iller de paylaşıldı.

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı ve Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."