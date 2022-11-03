TOKİ kura sonuçları için nefesler tutuldu. TOKİ konut başvuruları 31 Ekim'de tamamlanırken başvuru yapan vatandaşların gündeminde TOKİ kura çekimi tarihleri yer alıyor. Bilindiği üzere 2+1 ve 3+1 konut sahibi olmaya hak kazanan kişiler, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle netlik kazanacak. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, dijital ortamda yapılacak TOKİ kura çekilişi için Kasım ayını işaret etti. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak? TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri son dakika gelişmeleri…
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Düşük gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut başvuruları, 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. 8 milyon vatandaş, TOKİ konut başvurularını e-Devlet ile Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla gerçekleştirdi.
Arsa ve iş yeri başvuruları ise 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.
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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bulut, TOKİ kura tarihi ile ilgili olarak ''31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.'' İfadelerini kullandı.
TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONA ERECEK!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuraların 2023 Mart ayına kadar tamamlanacağını bildirdi.
Bakan Kurum'un resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
''Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.''
TOKİ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise Türkiye genelinde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi tarihi ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:
"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.
Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ VE SOSYAL KONUT KONTENJANLARI HAKKINDA
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'si kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
TOKİ KONUT BAŞVURUSU YAPAN ARSAYA BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?
Sosyal konut için başvuru yapan vatandaş, aynı zamanda kendi evini yapması için tahsis edilecek arsaya da başvuru yapabilecek. Böylece dar gelirli vatandaş ev sahibi olabilmek için çifte şans elde etmiş olacak.
Ancak kura sonucu hem sosyal konut hem de arsanın çıkması durumunda vatandaş tek bir hakkını kullanacak.
TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İLK EVİM PROJESİ kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İLK EVİM ARSA projesine de başvuruda bulunabilirler. Ancak hem İLK EVİM PROJESİ hem de İLK EVİM ARSA projesi Noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İLK EVİM PROJESİ ile İLK EVİM ARSA projesinden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılırlar.''