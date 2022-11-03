TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında açıklama!

TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı yayınlanacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. 81 ilde ayrı ayrı gerçekleşecek kura çekilişi ardından sosyal konut hak sahipleri belirlenecek. TOKİ kura tarihleri 2022 hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ve Ömer Bulut yanıt arayan sorulara cevap verdi. 2+1 3+1 konut isim listesi sorgulama işlemleri e devlet üzerinde aranıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, nasıl öğrenilir? İşte, İlk Evim kuraları hakkında tüm merak edilenler…
TOKİ BAŞVURULARI UZATILACAK MI?
8 milyon vatandaşın müracaat ettiği 'İlk Evim ve İl İş Yerim' projelerinde e-Devlet üzerinden konut başvuruları 28 Ekim tarihinde sona ermişti.
Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden alınan başvurular ise 31 Ekim yani dün sona erdi. Konut başvurularının uzatılacağına dair bir bilgi gelmedi. Ancak TOKİ arsa va iş yeri başvuruları ise uzatıldı:
İş yeri ve arsa başvuruları 15 Kasım'a kadar devam edecek.
TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamalarda 2023 Mart ayına kadar kuraları tamamlayacağını bildirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
""Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz."
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:
"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.
Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
SOSYAL KONUT PROJESİ TEMELLERİ ATILDI!
TOKİ ilk evim için temel 25 Ekim'de atıldı. İşte ilk konutların yapılacağı iller:
Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak
TOKİ KURA ÇEKİMİ KONTENJANLARI HAKKINDA
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.
TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi.
TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam erecek.