TOKİ kura tarihleri 2022 takvimi: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı!

TOKİ kura çekimi tarihleri belli oluyor. İl il haftalık olarak açıklanan TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir için sorgulanmaya başladı. 81 ilde gerçekleşen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi sonuç adımında devam ediyor. Noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleştirilen kura çekilişi geçtiğimiz gün iki ilde yapıldı ve bugün de devam ediyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir, sorgulama nasıl yapılır? İşte, TOKİ kura tarihleri 2022 takvimi…
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı ve Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi.
Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.
Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TAKVİM HAFTALIK AÇIKLANACAK
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut
8 Kasım Salı: Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Bu zamana kadar Şırnak ve Ardahan sonuçları belli oldu.
Şimdi, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları bekleniyor…
TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi.
TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam erecek.
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