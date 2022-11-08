TOKİ kura tarihleri 2022 takvimi: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı!

TOKİ kura çekimi tarihleri belli oluyor. İl il haftalık olarak açıklanan TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir için sorgulanmaya başladı. 81 ilde gerçekleşen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi sonuç adımında devam ediyor. Noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleştirilen kura çekilişi geçtiğimiz gün iki ilde yapıldı ve bugün de devam ediyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir, sorgulama nasıl yapılır? İşte, TOKİ kura tarihleri 2022 takvimi…