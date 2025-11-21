Haberler Yaşam Haberleri TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARLARI 2025: 1+1, 2+1 TOKİ 500 bin konut aylık ödemesi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde başvuru süreçleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, vatandaşlara 20 yıla varan vade ve düşük peşinat imkanları sunuyor. Konut tipleri, İstanbul ve diğer illere göre değişen aylık taksit miktarları ve TOKİ ödeme planı detayları, ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, 1+1, 2+1 TOKİ aylık ödemesi ne kadar?

TOKİ'nin 81 ilde hayata geçirdiği "Ev Sahibi Türkiye" projesi, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşları uygun koşullarla konut sahibi yapmayı hedefliyor. Proje kapsamında sunulan finansal kolaylıklar, yüksek peşinat gerektirmemesi ve 240 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile dikkat çekiyor. Vatandaşlar kendilerine uygun olan daire tipini, ödemelerini ve aylık taksit miktarlarını yakından inceliyor. Başvuruların banka şubeleri ve e-Devlet üzerinden alındığı bu süreçte, konut tiplerine göre belirlenen ödeme planları il bazında farklılık gösteriyor. İşte, 2025 TOKİ ödeme planı, taksit tutarı ve aylık taksitler:

TOKİ KONUT TİPLERİ 2025

TOKİ "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında toplamda 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projenin genel dağılımında, farklı hane halkı büyüklüklerine hitap eden 1+1 ve 2+1 daire tipleri bulunuyor. Başvurular sırasında adaylar konut tipini seçememekte, konut tipi kurayla belirlenmektedir. Projede yer alan daire tiplerinin dağılımı ve tahmini büyüklükleri şöyledir:

1+1 Konutlar: Yaklaşık 55 metrekare alana sahip konutlar.

2+1 Konutlar: Yaklaşık 65 metrekare ve 80 metrekare alana sahip konutlar.

TOKİ AYLIK TAKSİTLER NE KADAR?

TOKİ'nin sunduğu en cazip fırsatlardan biri, konut bedelinin sadece %10'u peşinat olarak alındıktan sonra kalan tutarın 240 aya (20 yıla) varan vade imkanlarıyla ödenmesidir. Aylık taksit miktarları ise illere ve konut tiplerine göre farklılık göstermektedir.

Anadolu İlleri İçin Ödeme Planı (Örnek Taksitler):

Konut Tipi (Brüt Metrekare) Peşinat Oranı Vade Süresi Aylık Taksit (Başlangıç)
1+1 (55 m²) %10 240 Ay 6.750 TL'den başlayan
2+1 (65 m²) %10 240 Ay 8.250 TL'den başlayan
2+1 (80 m²) %10 240 Ay 9.938 TL'den başlayan

Konut Tipi (Brüt Metrekare) Peşinat Oranı Vade Süresi Aylık Taksit (Başlangıç)
1+1 (55 m²) %10 240 Ay 7.313 TL'den başlayan
2+1 (65 m²) %10 240 Ay 9.188 TL'den başlayan
2+1 (80 m²) %10 240 Ay 11.063 TL'den başlayan

TOKİ konutlarına hak kazanan vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri, konutun borcu bitmeden satılıp satılamayacağıdır. TOKİ sözleşmelerine göre, konutun borcu tamamen bitene kadar devredilemez ve satılamaz.

Konut Alıcı Kategorisi Kontenjan Oranı
Şehit Yakınları & Gaziler %5
Engelli Vatandaşlar %5
Emekli Vatandaşlar %20
3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler %10
18-30 Yaş Arası Gençler %20
Diğer Alıcı Adayları %40
