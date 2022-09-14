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Giriş Tarihi: 14.9.2022 13:23

TOKİ sosyal konut Erzurum’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Erzurum'da nereye yapılacak?

TOKİ sosyal konut başvuruları bugün itibarıyla başladı. 31 Ekim’e kadar sürecek olan başvuru sürecinde vatandaşlar detayları merak ediyor. Erzurum’da ikamet eden ve buradaki proje kapsamında konut sahibi olmak isteyenler “TOKİ sosyal konut Erzurum’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Erzurum'da nereye yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

TOKİ sosyal konut Erzurum’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Erzurum’da nereye yapılacak?

TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken Erzurum'dan ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut Erzurum'da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Erzurum'da nereye yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ ERZURUM'DA NEREYE YAPILACAK?

242 ERZURUM AŞKALE ERZURUM AŞKALE 2. ETAP 164 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 164 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
243 ERZURUM ÇAT ERZURUM ÇAT 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
244 ERZURUM HINIS ERZURUM HINIS 3. ETAP 158 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 158 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
245 ERZURUM İSPİR ERZURUM İSPİR 77 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 77 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
246 ERZURUM MERKEZ ERZURUM MERKEZ 1120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.120 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
247 ERZURUM NARMAN ERZURUM NARMAN 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
248 ERZURUM OLTU ERZURUM OLTU 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
249 ERZURUM OLUR ERZURUM OLUR 2. ETAP 47 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
250 ERZURUM PASİNLER ERZURUM PASİNLER 94 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022



E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.

TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK

e-Devlet'ten TOKİ sosyal konut başvuru ekranını açanlar bir uyarı ile karşılaştı. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.

TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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TOKİ sosyal konut Erzurum’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Erzurum'da nereye yapılacak?
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