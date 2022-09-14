TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken Erzurum'dan ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut Erzurum'da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Erzurum'da nereye yapılacak? İşte detaylar...
TOKİ ERZURUM'DA NEREYE YAPILACAK?
|242
|ERZURUM
|AŞKALE
|ERZURUM AŞKALE 2. ETAP 164 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|164
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|243
|ERZURUM
|ÇAT
|ERZURUM ÇAT 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|244
|ERZURUM
|HINIS
|ERZURUM HINIS 3. ETAP 158 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|158
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|245
|ERZURUM
|İSPİR
|ERZURUM İSPİR 77 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|77
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|246
|ERZURUM
|MERKEZ
|ERZURUM MERKEZ 1120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1.120
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|247
|ERZURUM
|NARMAN
|ERZURUM NARMAN 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|248
|ERZURUM
|OLTU
|ERZURUM OLTU 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|249
|ERZURUM
|OLUR
|ERZURUM OLUR 2. ETAP 47 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|47
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|250
|ERZURUM
|PASİNLER
|ERZURUM PASİNLER 94 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.
TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK
e-Devlet'ten TOKİ sosyal konut başvuru ekranını açanlar bir uyarı ile karşılaştı. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.
TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...