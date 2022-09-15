TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı: TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir?

TOKİ sosyal konut genç başvurusu binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. İlk defa ev, arsa sahibi olmak isteyen gençler kendilerine ayrılan sosyal konut genç kategorisinden yararlanmak istiyor. 200 bin evlik TOKİ ucuz konut projesi, böylece gençler için öncelik hale gelecek. İşte TOKİ genç başvuru işlemleri
Gençlerin başvurularında evdeki anne-babanın gelir limitine bakılmayacak. Yani 16-18 bin lira sınırına takılmadan nüfusa kayıtlı oldukları ilde ya da ikametgâhlarının olduğu yerde ev alma şansına kavuşacaklar.
Yani İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin, Anadolu'da 16 bin olan sınıra takılmadan nüfusa kayıtlı oldukları ilde ya da ikametgâhlarının olduğu yerde ev alma şansına kavuşacaklar.
TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve detaylar belli oldu. TOKİ sosyal konut başvuru şartları şu şekilde:
İl sınırları içerisinde en az1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak,
Kendi, eşi ya da çocuğu üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konut bulunmamak,
Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak,
Her haneden sadece bir kişi başvuru yapabilecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gençler için tahsis edilen 50 bin konuta başvurma yaşı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 - 30 yaş olarak belirtildi. Üst sınırın 30 yaş olduğu başvurularda alt sınır ise 18 yaş olacak.