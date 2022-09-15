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Giriş Tarihi: 15.9.2022 11:56

TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı: TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir?

TOKİ sosyal konut projesi için genç kategorisi en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar e devlet üzerinden yapılacak. Gazi ve şehit yakınları, engelli, emekli ve gençlere ayrıca kontenjan ayrıldığını duyanlar arasında özellikle gençler’’ TOKİ genç kontenjan ne kadar, TOKİ genç başvuru şartları nelerdir, yaş sınırı kaç’’ orusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ genç başvuru ekranı ve detayları

TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı: TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir?

TOKİ sosyal konut genç başvurusu binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. İlk defa ev, arsa sahibi olmak isteyen gençler kendilerine ayrılan sosyal konut genç kategorisinden yararlanmak istiyor. 200 bin evlik TOKİ ucuz konut projesi, böylece gençler için öncelik hale gelecek. İşte TOKİ genç başvuru işlemleri

TOKİ GENÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Gençlerin başvurularında evdeki anne-babanın gelir limitine bakılmayacak. Yani 16-18 bin lira sınırına takılmadan nüfusa kayıtlı oldukları ilde ya da ikametgâhlarının olduğu yerde ev alma şansına kavuşacaklar.

Yani İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin, Anadolu'da 16 bin olan sınıra takılmadan nüfusa kayıtlı oldukları ilde ya da ikametgâhlarının olduğu yerde ev alma şansına kavuşacaklar.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut başvuruları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde yapacağı açıklama ile netleşti.

Başvurular 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında olacak.

TOKİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve detaylar belli oldu. TOKİ sosyal konut başvuru şartları şu şekilde:

İl sınırları içerisinde en az1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak,

Kendi, eşi ya da çocuğu üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konut bulunmamak,

Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak,

Her haneden sadece bir kişi başvuru yapabilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ GENÇLER İÇİN YAŞ ARALIĞI KAÇ? KAÇ YAŞINDAKİLER BAŞVURABİLİR?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gençler için tahsis edilen 50 bin konuta başvurma yaşı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 - 30 yaş olarak belirtildi. Üst sınırın 30 yaş olduğu başvurularda alt sınır ise 18 yaş olacak.

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TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı: TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir?
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