TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar olacak? TOKİ peşinat, ev taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL? İşte ödeme planı!

TOKİ sosyal konut ödeme planı, peşinat ve taksit tutarları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere ilk açıklamada "ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek" denmişti. Bu kapsamda başvuruda bulunacak olan vatandaşlar "2022 TOKİ sosyal konut peşinat, taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ sosyal konut taksitlerine dair merak edilen o detaylar.
TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?
TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi. Hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.
Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.
BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA
Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.
Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.
Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.
TOKİ BAŞVURUDA TC KİMLİK NUMARA SIRASI
T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.