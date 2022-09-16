TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar olacak? TOKİ peşinat, ev taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL? İşte ödeme planı!

TOKİ sosyal konut ödeme planı, peşinat ve taksit tutarları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere ilk açıklamada "ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek" denmişti. Bu kapsamda başvuruda bulunacak olan vatandaşlar "2022 TOKİ sosyal konut peşinat, taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ sosyal konut taksitlerine dair merak edilen o detaylar.