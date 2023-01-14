TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? İstanbul, Ankara ve İzmir’de TOKİ sosyal ucuz konut projesine e-devlet ile kaç kişi başvurdu?

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü itibariyle başladı. Başvuruda bulunan ve başvurmayı düşünenler bugün itibariyle kaç kişinin başvuru yaptığını öğrenmek isteyerek "TOKİ'ye kaç kişi başvurdu ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ sosyal ucuz konut projesine e-devlet ile kaç kişi başvurdu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

TOKİ'YE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

TOKİ Sosyal Konut başvuran sayısı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;