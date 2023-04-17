Tom Hanks Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Tom Hanks’in En İyi Filmleri tk1

Tom Hanks filmleri sayı olarak oldukça fazladır. Sinema dünyasının en üretken aktörleri arasında yer alır. Romantik komedi, macera ve polisiye olmak üzere birçok farklı türdeki yapımda başrollerde yerini almıştır. En çok izlenen Tom Hanks filmleri arasında özellikle puanı yüksek filmler öne çıkar. IMDB puanı yüksek, en çok izlenen Tom Hanks'in en iyi filmleri yazımızın devamından tüm detayları ile okunabilir.

Tom Hanks Filmleri

Tom Hanks filmleri sinema dünyasında ses getiren filmlerdir. Yüksek IMDB puanına sahip olan birçok filmi sayesinde ünlü aktör Hollywood dünyasında unutulmaz isimler arasındadır. Başarılı yapımları suç, dram, aksiyon, gerilim ve fantastik gibi farklı türlerdedir. Hemen her alanda başarılarını ortaya koyan ünlü oyuncu sevilen aktörlerdendir.

En Çok İzlenen Tom Hanks Filmleri

Tom Hanks'in başrolünde oynadığı ve en çok izlenen filmleri IMDB bakımından da yüksek puana sahiptir. En sevilen ve yüksek puan alan filmleri şunlardır:

1.Forrest Gump (1994)- IMDB: 8.8

8.8 IMDB puanı gibi yüksek başarıya sahip olan Forrest Gump Tom Hanks'in kariyer yaşamında önemli filmlerden biridir. Saf ve IQ seviyesi çok düşük olan bir genci anlatan filmde Amerika'nın yakın tarihine de şahitlik etme imkanı bulacaksınız.

2.Yeşil Yol (1999)- IMDB: 8.6

Yeşil Yol filmi Stehen King romanından uyarlanmıştır. Birçok dalda Oscar'a aday gösterilen filmlerdendir. Bir hastane görevlisi ile mahkum arasında geçen diyalogları anlatır.

3.Er Ryan'ı Kurtarmak (1998)- IMDB: 8.6

Yüksek puanlı filmlerden olan Er Ryan'ı Kurtarmak İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanılanları beyaz perdeye aktarır. Dört oğlunu da savaşa gönderen bir annenin hikayesini konu edinir. Ancak oğullarından yalnızca Er Ryan hayatta kalacaktır.

4.Sıkıysa Yakala (2002)- IMBD: 8.1

En iyi Tom Hanks filmleri arasında yer alan Sıkıysa Yakala filmi dram ve suç kategorilerindedir. Leonardo di Caprio ile başrolleri paylaşan Tom Hanks bu filmde ajan rolündedir. FBI'yı defalarca kandıran bir suçlu ile FBI ajanı arasındaki geçen olayları anlatır.

5.Kaptan Phillips (2013)- IMDB:7.8

BAFTA ödülünü alan İngiliz yönetmen Paul Greengrass tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. 2009 senesinde Somalili korsanların rehin aldığı ticari denizci kaptan Richard Phillips'i konu edinmektedir.

6.Yeni Hayat (2000)- IMDB: 7.8

Yeni Hayat filmi Güney Pasifik Okyanusu üzerine düşen bir uçağın düşmesi ile başlar. Uçakta bulunan FedEx çalışanı düştüğü ıssız adada hayat mücadelesine başlar. Oscar'a aday gösterilen filmlerdendir.

7.Philadelphia (1993)- IMDB: 7.7

Filmde Andrew Beckett isimli bir eşcinsel avukatın AIDS olması sonrasında işten atılması anlatılır. Hukuk bürosuna avukatın açmış olduğu davalar ve savunmaları filmin ana konusunu oluşturur.

8.Azap Yolu (2002)- IMDB: 7.7

Ekonomik krizin eşiğinde olan Amerkan halkının geçim sorunları ve farklı işlerle uğraşan insanların hikayesini anlatan bir filmdir. Filmin baş karakteri ise Michael Sullivan isminde bir adamdır. Para kazanmak için John Rooney adındaki birine tetikçilik yapmaktadır. Rooney'in oğlu ise kendi babasına bir başkasının kendisinden daha yakın olmasını kaldıramaz. Filmde tetikçinin oğlunun da olaylara dahil olması filmin hikayesini oluşturur.

9.Apollo 13 (1995)- IMDB:7.6

Film Lost Moon kitabından uyarlanmıştır. 1970 yılında başarısızlıkla sonuçlanan bir Ay görevini anlatır. Aya çıkmak için hazırlanan astronotların onları bekleyen korkunç son filmin ana konusudur.

10.Casuslar Köprüsü (2015)- IMDB: 7.6

Soğuk Savaş dönemini anlatan filmde Sovyetler tarafından ele geçirilen Amerikalı U-2 uçak pilotu pazarlığı anlatılır.