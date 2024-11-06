Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi

Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmeyerek, süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçilerinin, ek protokol sözü üzerine işlerine dönmelerine rağmen ara sokaklarda çöplerin toplanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Bazı mahallelerin ara sokaklarındaki farklı noktalarda çöplerin birikmesi nedeniyle çevre kötü kokular yayılmaya devam etti. Ara sokaklarda konteyner ve çevresinde duran çöplere gelen kedi ile köpekler ise yiyecek aradı. İlçede ana arterlerdeki konteynerlerde çöplerin alınıp ara sokaklardakilerin toplanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Soğanlık Yeni Mahalle sakinlerinden Ahmet Demir, pis koku nedeniyle ara sokaklara giremediklerini söyledi.Ortaya çıkan görüntünün doğru olmadığını belirten Demir, "Ana caddelerin çöplerini aldılar, ara sokaklar duruyor. Evlerin önü çöp yığınlarıyla dolu bazı sokaklara ise pis kokudan girilmiyor. Grev bittiyse çöpler neden alınmıyor?Grev varsa ana caddeleri alıp ara sokakları neden bırakıyorlar?" diye konuştu. CHP'li Kartal Belediyesi'nde işçilerin grevi sürerken DİSK'E bağlı Genel İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığının açıklanması üzerine Genel-İş Sendikası'nın İstanbul'daki 4 şubesi, 3 Kasım akşamı Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak açıklama yapıp süresiz iş bırakma eylemi başlattıklarını duyurmuştu.Öte yandan Beykoz Belediyesi'nde görevli Hizmet-İş Sendikası üyeleri de grev kararı aldı. Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, 8 Kasım Cuma günü greve başlayacaklarını duyurdu.