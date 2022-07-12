Toplu taşıma yarın ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz? 13 Temmuz 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve İZBAN yarın ücretsiz mi, bedava mı?

TOPLU TAŞIMA NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Milyonlarca vatandaşın ikamet ettiği Ankara, İzmir, İstanbul gibi megakentler başta olmak üzere yurdun dört bir yanında toplu ulaşım araçlarınn ne zamana kadar ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Yarın metrobüs ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı gibi sorular vatandaşın gündemini meşgul ediyor. İşte bu soruların yanıtı;