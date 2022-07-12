Haberler Yaşam Haberleri Toplu taşıma yarın ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz? 13 Temmuz 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve İZBAN yarın ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 12.7.2022 11:09

Toplu taşıma yarın ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz? 13 Temmuz 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve İZBAN yarın ücretsiz mi, bedava mı?

Dört gün süren Kurban Bayramı’nın son gününe girilirken gözler ücretsiz toplu taşıma uygulamasına çevrildi. Bayram boyunca otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve İZBAN’ı ücretsiz olarak kullanan vatandaşlar, ücretsiz toplu taşıma uygulamasının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Bayramın bugün bitecek olması nedeniyle ‘’Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi?’’ sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul’da metro, metrobüs, otobüs, vapur, İzban, Ankaray, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte 13 Temmuz 2022 bayram sonrası toplu ulaşım fiyat tarifesi!

Toplu taşıma yarın ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz? 13 Temmuz 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve İZBAN yarın ücretsiz mi, bedava mı?

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü yani bugün itibarıyla sona eriyor. Bu kapsamda bayram boyunca uygulanan ücretsiz toplu taşıma uygulamasının ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Bilindiği üzere Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 güne çıkarılmıştı. Bu noktada vatandaşlar, ''Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz, yarın ücretsiz mi? Ücretsiz toplu taşıma uygulaması ne zaman bitecek? 13 Temmuz otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, Ankaray, İzban bedava mı? İşte detaylar...

TOPLU TAŞIMA NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Milyonlarca vatandaşın ikamet ettiği Ankara, İzmir, İstanbul gibi megakentler başta olmak üzere yurdun dört bir yanında toplu ulaşım araçlarınn ne zamana kadar ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Yarın metrobüs ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı gibi sorular vatandaşın gündemini meşgul ediyor. İşte bu soruların yanıtı;

YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Toplu taşıma, 13-14 Temmuz'da ücretli olacak. 15 Temmuz ise resmi tatil olduğundan toplu taşımalar ücretsiz olacak.

İETT tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da toplu taşıma 9 günlük tatilin Kurban Bayramı'na denk gelen 4 gününde ücretsiz yapılacak. 9 günlük tatil dönemine gelen 15 Temmuz günü de resmi bayram olduğu için seferler ücretsiz yapılacak.

YARIN KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacağını söyledi. Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.

Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar, 9-12 Temmuz arasında ücretsiz, 13-14 Temmuz'da ise ücretli olacak.

MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı ve 15 Temmuz günleri İZBAN, Başkentray ve Marmaray'da ulaşım ücretsiz olacak.

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Toplu taşıma yarın ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz? 13 Temmuz 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve İZBAN yarın ücretsiz mi, bedava mı?
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