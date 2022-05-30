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Giriş Tarihi: 30.5.2022 10:19

Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Türkiye genelinde üst üste üç gün koronavirüs vaka sayısının binin altına düşmesiyle toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı. Maske takma zorlunluluğunun kalkmasına rağmen bazı vatandaşlar kendi sağlıkları için bir süre daha takacaklarını kaydettiler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" dedi. Bu açıklama ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Toplu taşımada kimi maske takmaya devam ederken kimi de maskelerini çıkardı.

"İSTEYEN MASKE TAKAR İSTEMEYEN TAKMAZ"

Toplu taşımada maske takılma zorunluluğunun kalkmasının doğru olduğunu söyleyen vatandaşlar. Zorunlu olduğu zamanlarda takmayanlarla takanlar arasında tartışmaların yaşandığını bu kararla birlikte tartışmaların son bulacağı ve isteyenin takabileceğini söylediler.

Toplu taşımalarda son günlerde birçok insanın maske takmadığını belirten vatandaşlar bu kararla birlikte zorunlu olmadan insanların kendi sağlıklarını düşünerek takacaklarını rahat nefes alacaklarını söylediler.

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Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı
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