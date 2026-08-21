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Giriş Tarihi: 21.08.2026 10:08

İstanbul'da turistleri hedef alan yankesicilik çetesine operasyon: Yöntemleri pes dedirtti! 5 milyonluk vurgun kamerada...

İstanbul’da özellikle yabancı turistleri hedef alan yankesicilik şebekesine yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin toplu taşıma araçlarında 3-5 kişilik gruplar halinde hareket ederek “sıkıştırma” ve “perdeleme” yöntemleriyle 25 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları, mağdurları ise yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da turistleri hedef alan yankesicilik çetesine operasyon: Yöntemleri pes dedirtti! 5 milyonluk vurgun kamerada...
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan ilçelerindeki toplu taşıma araçlarında meydana gelen yankesicilik olaylarını mercek altına aldı.

GRUP HALİNDE GEZİP PERDELEME YAPMIŞLAR

Özellikle yabancı turistlerin hedef alındığı olaylarla ilgili yapılan incelemelerde, şüphelilerin 3-5 kişilik gruplar halinde hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin toplu taşıma araçlarında yolcuları sıkıştırarak ve birbirlerini perdeleyerek cep telefonu, para ve değerli eşyaları çaldıkları belirlendi.

5 MİLYONLUK SOYGUN

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda şüphelilerin 25 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları ve mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattıkları ortaya çıkarıldı.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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İstanbul'da turistleri hedef alan yankesicilik çetesine operasyon: Yöntemleri pes dedirtti! 5 milyonluk vurgun kamerada...
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