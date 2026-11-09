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Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:46

Toprağa ekildikten 3 yıl sonra sofraya geliyor! Üstelik bir damla sulama yapılmıyor

Pazardan alıp yemeğe doğradığımız o sıradan soğanların aksine, bazı özel türlerin toprakta geçirdiği süre tam 3 yılı buluyor. Çiftçilerin büyük bir sabırla beklediği bu üretim süreci duyanları oldukça şaşırtıyor.

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Toprağa ekildikten 3 yıl sonra sofraya geliyor! Üstelik bir damla sulama yapılmıyor
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Bir sebzenin tarladan tezgaha geliş sürecinin böylesine zahmetli olması ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Ancak kıraç topraklarda suyu sadece doğadan alarak üç farklı evreden geçen Tekirdağ soğanı, Türkiye'nin dört bir yanından talep gören tescilli bir lezzet haline geldi.

Toprağa ekildikten 3 yıl sonra sofraya geliyor! Üstelik bir damla sulama yapılmıyor

Bir soğanın tarlada yetişmesi tam 3 yıl sürer mi?

Tekirdağ'ın meşhur susuz topraklarında yetişen bu özel ürün, kısa süre önce "coğrafi işaret" alarak kalitesini resmi olarak tescilledi. Onu diğer tüm türlerden ayıran en büyük özellik ise işte bu benzersiz 3 yıllık döngüsü.

Toprağa ekildikten 3 yıl sonra sofraya geliyor! Üstelik bir damla sulama yapılmıyor

Birinci yıl: Her şey 'kara tohum' ile başlıyor

Üretimin ilk aşaması oldukça zahmetli. Tarlaya ekilen ilk anaç soğanlardan hemen yemeklik ürün alınmıyor, sadece "kara tohum" adı verilen özel tohumlar elde edilip özenle depoya kaldırılıyor.

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Toprağa ekildikten 3 yıl sonra sofraya geliyor! Üstelik bir damla sulama yapılmıyor

İkinci yıl: Topraktan çıkan minik sürpriz

Bir yıl boyunca depoda bekletilen o kara tohumlar, ikinci yıl tekrar toprakla buluşuyor. Bu ikinci ekimin sonunda ise beklenen o büyük soğanlar değil, "kıska" veya "arpacık" olarak bilinen o minik soğanlar hasat ediliyor.

Toprağa ekildikten 3 yıl sonra sofraya geliyor! Üstelik bir damla sulama yapılmıyor

Üçüncü yıl: Tam 3 senelik sabrın sonu

Depolarda 7-8 ay daha dinlendirilen arpacıklar, üçüncü yılın baharında son kez tarlaya ekiliyor. İşte pazarlarda gördüğümüz o sert, etli ve büyük baş soğanlar, ancak bu üç yıllık sabrın sonunda topraktan çıkıyor.

Toprağa ekildikten 3 yıl sonra sofraya geliyor! Üstelik bir damla sulama yapılmıyor

Üç yıl boyunca tek bir damla bile su verilmiyor

Bu zorlu döngünün en çarpıcı yanı ise üretim boyunca hiç sulama yapılmaması. Tamamen kıraç ve susuz arazilerde, sadece doğanın verdiği nemle büyüyen soğanlar kendi iç yapısını çok daha sağlam kuruyor.

Toprağa ekildikten 3 yıl sonra sofraya geliyor! Üstelik bir damla sulama yapılmıyor

Susuz yetiştiği için sulu ve yumuşak değil, oldukça etli ve sert bir yapısı var. Bu sayede hasat edildikten sonra depolarda veya mutfak köşelerinde bozulmadan 8-9 ay boyunca ilk günkü gibi dayanabiliyor.

Toprağa ekildikten 3 yıl sonra sofraya geliyor! Üstelik bir damla sulama yapılmıyor

Taze yeşil soğan üreticilerinin de anaç olarak kullandığı bu tür, toprağa ekildiğinde diğer soğanlar gibi tek bir dal vermiyor. İçindeki çoklu göz yapısı sayesinde en az 3-4 farklı yeşil soğan filizlendiriyor.

Toprağa ekildikten 3 yıl sonra sofraya geliyor! Üstelik bir damla sulama yapılmıyor

Dededen toruna geçen büyük bir sabır testi

Tekirdağlı üreticiler için bu iş sıradan bir tarım değil, dededen kalma bir miras. Üç yıl boyunca usanmadan tohumu arpacığa, arpacığı baş soğana çeviren çiftçiler bu geleneği genç kuşaklara aktarıyor.

Toprağa ekildikten 3 yıl sonra sofraya geliyor! Üstelik bir damla sulama yapılmıyor

3 yıllık emek artık sınırları aşıyor!

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen bu 3 yıllık emeğin yeni hedefi komşu ülkeler. Coğrafi işaretli Tekirdağ soğanı, artık Yunanistan ve Bulgaristan mutfaklarına girmek için gün sayıyor.

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Toprağa ekildikten 3 yıl sonra sofraya geliyor! Üstelik bir damla sulama yapılmıyor
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