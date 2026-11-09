Toprağa ekildikten 3 yıl sonra sofraya geliyor! Üstelik bir damla sulama yapılmıyor

İkinci yıl: Topraktan çıkan minik sürpriz

Bir yıl boyunca depoda bekletilen o kara tohumlar, ikinci yıl tekrar toprakla buluşuyor. Bu ikinci ekimin sonunda ise beklenen o büyük soğanlar değil, "kıska" veya "arpacık" olarak bilinen o minik soğanlar hasat ediliyor.