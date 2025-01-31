Topuk kanı inadı kayyumluk oldu

Adana'da yaşayan M.Ç. (40) ve S.Ç. (35) çifti 2.5 ay önce özel bir hastanede ikinci çocuklarına kavuştu. Görevliler bebekten topuk kanı almak istedi. Ancak aile ne topuk kanı alınmasına ne de aşı vurulmasına izin verdi. Hastane de durumu Çakmak çiftinin bağlı olduğu sağlık ocağına bildirdi. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü aile hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aile hakkında Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme ilk etapta bebeğe kayyum atanmasına karar verdi. Aile de mahkeme sürecinde M.Ç.'nin kardeşini yeğenine vasi olarak bildirdi. Sağlık Bakanlığı, yeni doğan çocuklardan topuk kanı almayı zorunlu tutuyor. Aile izin vermezse İl Sağlık Müdürlüğü, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Mahkeme, Çocuk Koruma Kanunu'na göre bebeği devlet korumasına alabiliyor.