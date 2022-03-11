Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

‘Torbacı’ operasyonunda 1’i yabancı uyruklu 5 tutuklama

Operasyonda, 1'i Aganistan uyruklu 6 şüpheli yakalanmış, ikametlerinde ve iş yerlerindede yapılan aramalarda ise 76 gram metamfetamin, 57 gram esrar, 32 adet sentetik ecza, 30 adet ecstacy, 5 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, bir miktar eroin ve sihirli mantar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 650 TL ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkartılan zanlılarda H.A, K.D, M.A, A.D. ve Afganistan uyruklu Y.A, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.