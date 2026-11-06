Torbacılara şafak operasyonu! 24 gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında uyuşturucu tacirlerine ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına ağır bir darbe indirildi. Soruşturma çerçevesinde, zehir tacirlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari ve fiziki takipleri sonucu, şüphelilerin adresleri tek tek tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 24 GÖZALTI KARARI

Ekipler; İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Mersin ve Malatya illerinde belirlenen adreslere sabahının ilk ışıklarıyla birlikte şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheliye yönelik yakalama, gözaltına alma, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılması ile suç delillerine el konulması kararı uygulandı. Özel harekât ve jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen baskınlarda adreslerde detaylı aramalar sürerken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi. Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.