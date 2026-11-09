Tornavidalı katile ödül gibi ceza

Konya'da 4 Temmuz 2022'de merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde, Mehmet Kılışcı ve arkadaşı Osman Özdemir çalıştıkları eğlence merkezi sahibinin yeğeniyle tartıştıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bu duruma sinirlenen Özdemir, Mehmet Kılışcı ve arkadaşları ile birlikte eğlenmek üzere başka bir mekana gitti. Özdemir, gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün de etkisiyle burada taşkınlık yapınca işyeri çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Özdemir, mekan çıkışında Mehmet Kılışcı'ya verdiği ruhsatsız tabancasını istedi. Ancak Kılışcı, arkadaşının yanlış bir şey yapacağını düşünüp silahı vermek istememesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine aynı mekana eğlenmek için gelen Muhammed Berkay Kum, ikiliyi uyardı. Bu sefer Kum ile Özdemir arasında tartışma çıktı.



Mehmet Kılışcı

Özdemir ve Kılışçı olay yerinden ayrılırken, yolda kovuldukları işyeri sahibinin aracını gördüler. Yine rahat durmayan Osman Özdemir bu kez patronunun aracına saldırıp aynasını kırdı. Aracının camı kırılan Tefik G. silahını çekip Özdemir'in üzerine yürüdü. Özdemir, arkadaşı Mehmet Kılışcı'da bulunan tabancayı tekrar almak istedi. Ancak Kılışcı, tabancayı Özdemir'e vermedi ve bir kamyonetin kasasının altına attı. Tevik G.'de polis sirenlerini duyunca olay yerinden uzaklaştı. Bu esnada aniden olay yerine gelen Muhammed Berkay Kum, kamyonetin altında bulduğu silahı alıp Mehmet Kılışcı'nın önce ayağına ardından da vücuduna doğru 7 el ateş etti. Ardından da aracının bagajından tornavida alıp Kılışcı'ya saldırmaya devam etti. Vücudunda 7 mermi yarası bulunan Mehmet Kılışcı hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Muhammed Berkay Kum ise tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklandı.

'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HÂL'

Kum'a olayın 'haksız tahrik' altında gerçekleştiği belirtilerek cezası önce 18 yıla, 'iyi hâl' indirimi ile de 15 yıla düşürüldü.