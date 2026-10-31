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Giriş Tarihi: 31.10.2026

Torpille yanan alana 27 bin fidan dikildi

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DHA
Torpille yanan alana 27 bin fidan dikildi
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Kahramanmaraş'ta M.S.'nin (21) arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille yanan 92 hektar orman alanı, yeniden ağaçlandırıldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, 27 bin fidan dikip 200 kilo tohum ektiklerini belirterek, "Ne sevindiricidir ki buradaki yaptığımız fidan sayımlarında başarı oranımız yüzde 90'ın üzerinde, 10 yıl içerisinde bu alanı bir gençlik ormanına kavuşmuş halde görecek insanlar" dedi. 28 Temmuz 2024'te Suçatı Mahallesi'nin Fırnız Çayı'na pikniğe gelen M.S., arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpilin patlaması sonucu kuru otlar tutuştu, alevler kısa sürede ormana sıçradı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla müdahalesiyle 16 saatte söndürülen yangında 92 hektar kızılçam ormanı küle döndü.

#KAHRAMANMARAŞ
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Torpille yanan alana 27 bin fidan dikildi
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