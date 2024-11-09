Torununu kaçırdığı iddia edilen dede konuştu: "Olayın olduğu akşam, eşim ve 1 akrabamız ile birlikte oğlum ve gelinimin evine gittik…”

"BİZİM 2. ÇOCUĞUMUZ OLACAK SİZ BAKIN"

Coşkun, "Olayın olduğu akşam, eşim ve 1 akrabamız ile birlikte oğlum ve gelinimin evine gittik. Burada herhangi bir tartışma, darp, vesaire söz konusu olmadı. Kendi rızalarıyla çocuğu bize teslim ettiler. Torunumun doğduğu günden itibaren tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum.