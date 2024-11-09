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Giriş Tarihi: 9.11.2024 16:43

Torununu kaçırdığı iddia edilen dede konuştu: "Olayın olduğu akşam, eşim ve 1 akrabamız ile birlikte oğlum ve gelinimin evine gittik…”

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 1,5 yaşındaki torunu Muhsin Coşkun’u kaçırdığı iddia edilen 58 yaşındaki Muhsin Coşkun savcılığa gelerek bebeğin yerini söyledi. Öte yandan dede Coşkun torununu kaçırdığı iddialarıyla alakalı konuştu. "Olayın olduğu akşam, eşim ve 1 akrabamız ile birlikte oğlum ve gelinimin evine gittik…”

DHA
Torununu kaçırdığı iddia edilen dede konuştu: Olayın olduğu akşam, eşim ve 1 akrabamız ile birlikte oğlum ve gelinimin evine gittik…

Olay, 31 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Polatlı ilçesinde 23 yaşındaki Özgür ve 20 yaşındaki Melike Sıla Coşkun çiftinin evinde meydana geldi. 45 yaşındaki Hacer ve Muhsin Coşkun çifti ile 32 yaşındaki akrabaları Muazzez D., iddiaya göre; 2'nci çocuğuna hamile olan gelin Melike Sıla Coşkun'u darbedip, Muhsin bebeği alarak evden ayrıldı. Çocuğundan haber alamayan Melike Sıla Coşkun, polise şikayetçi oldu. Şikayet sonrası polis ekipleri, Hacer ve Muhsin Coşkun'un evine gittiğinde, kimseyi bulamadı. Muhsin bebeğin bulunması için çalışma başlatıldı. Özgür ve Melike Sıla Coşkun, çocuklarının bulunması için ayrıca kayıp ilanı bastırdı.

ESKİŞEHİR'DEYMİŞ

Muhsin Coşkun, 8 Kasım'da savcılığa gelerek, bebeğin kayınbiraderinin Eskişehir'deki evinde olduğunu belirtti. Ardından Muhsin bebek, Eskişehir'den getirilerek Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne teslim edildi. Savcılık talimatı ile bebek, annesine teslim edildi. Muhsin Coşkun, torununu kaçırdıkları iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

"BİZİM 2. ÇOCUĞUMUZ OLACAK SİZ BAKIN"

Coşkun, "Olayın olduğu akşam, eşim ve 1 akrabamız ile birlikte oğlum ve gelinimin evine gittik. Burada herhangi bir tartışma, darp, vesaire söz konusu olmadı. Kendi rızalarıyla çocuğu bize teslim ettiler. Torunumun doğduğu günden itibaren tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum.

O akşam da 'Bizim 2'nci çocuğumuz olacak, belirli bir zaman siz bakın' dediler ve çocuğun çantasını dahi hazırlayıp, kendileri bize verdiler. Çocuğu kaçırmamız söz konusu değildir" dedi. Melike Sıla Coşkun'un şikayetinden vazgeçmediği, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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Torununu kaçırdığı iddia edilen dede konuştu: "Olayın olduğu akşam, eşim ve 1 akrabamız ile birlikte oğlum ve gelinimin evine gittik…”
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