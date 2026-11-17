TOST MAKİNESİNDEKİ KALINTILAR NASIL TEMİZLENİR?
Tost makinesinde eriyen peynir, ilk başta yumuşak olsa da cihaz tamamen soğuduğunda sertleşerek ızgaralara tutunabiliyor. Bu nedenle temizlik için makinenin fişi çekildikten ve plakalar çok sıcaklığını kaybedip ılıdıktan sonraki dönem tercih ediliyor.
KAĞIT HAVLUYLA TOST MAKİNESİ TEMİZLEME YÖNTEMİ
Bu yöntemi uygularken ilk dikkat edilmesi gereken nokta güvenlik. Tost makinesine herhangi bir ıslak malzeme temas ettirmeden önce cihazın fişi mutlaka prizden çıkarılmalı. Plakalar çok sıcakken de temizlik yapılmamalı.
İzlemeniz gereken adımlar şöyle:
Tost makinesinin fişini çekin ve plakaların sıcaklığını kaybederek ılımasını bekleyin.
Bir parça kağıt havluyu suyla hafifçe nemlendirin ve damlamayacak şekilde sıkın.
Nemli kağıt havluyu peynir kalıntılarının bulunduğu bölgeye yerleştirin.
Makinenin kapağını bastırmadan kapatıp kısa bir süre bekleyin.
Kağıt havluyu çıkarın ve yumuşayan kalıntıları yumuşak bir bezle veya silikon ya da ahşap spatulayla nazikçe temizleyin.
Son olarak plakaları hafif nemli bir bezle silin ve kuru bir bezle kurulayın.
İnatçı kalıntılar çıkmadığında işlemi yeni bir kağıt havluyla tekrarlayabilirsiniz. Daha eski lekelerde, üreticinin talimatları izin veriyorsa az miktarda bulaşık deterjanından da yararlanılabilir.
TOST MAKİNESİNİ TEMİZLERKEN BU HATALARI YAPMAYIN
Tost makinesinin yapışmaz yüzeyini korumak için bıçak, çatal ve metal spatula gibi sert cisimlerle kazıma yapmaktan kaçınmak gerekiyor. Bulaşık teli, sert süngerler ve aşındırıcı temizlik ürünleri de kaplamanın çizilmesine neden olabiliyor.
Bir diğer önemli nokta ise cihazı musluğun altında yıkamamak veya suya batırmamak. Elektrikli parçaların suyla temas etmesi elektrik çarpması gibi ciddi riskleri beraberinde getiriyor.
TOST MAKİNESİ HER KULLANIMDAN SONRA TEMİZLENMELİ Mİ?
Peynir ve yağ kalıntıları yüzeyde bekledikçe kuruyup sertleşebiliyor. Bu nedenle tost makinesini her kullanımdan sonra, fişi çekilmiş ve plakaları güvenli şekilde ılımış durumdayken temizlemek daha kolay bir yöntem sunuyor.