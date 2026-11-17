İzlemeniz gereken adımlar şöyle:

Tost makinesinin fişini çekin ve plakaların sıcaklığını kaybederek ılımasını bekleyin.

Bir parça kağıt havluyu suyla hafifçe nemlendirin ve damlamayacak şekilde sıkın.

Nemli kağıt havluyu peynir kalıntılarının bulunduğu bölgeye yerleştirin.

Makinenin kapağını bastırmadan kapatıp kısa bir süre bekleyin.

Kağıt havluyu çıkarın ve yumuşayan kalıntıları yumuşak bir bezle veya silikon ya da ahşap spatulayla nazikçe temizleyin.

Son olarak plakaları hafif nemli bir bezle silin ve kuru bir bezle kurulayın.