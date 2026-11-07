Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: Turizm ve ticarette yeni iş birliklerinin önünü açıyoruz

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trabzon'un turizm potansiyelini, ticari ve kültürel zenginliklerini uluslararası alanda tanıtmak, kent ile Mısır arasındaki ekonomik ve turizm ilişkilerini geliştirmek amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen program kapsamında B2B (Business-to-Business) görüşmeleri düzenlendi. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan'ın yanı sıra turizm sektörü temsilcileri katıldı. Program kapsamında alanda kurulan Mısırlı acente ve seyahat firmalarına ait 40 standı gezen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyet, Trabzon'un turizm, kültür, gastronomi ve ticari değerlerinin tanıtıldığı stantlarda incelemelerde bulundu. Katılımcılar, Trabzon'un doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan tanıtım videosunu da izledi.





SALAH'IN TRANSFERİ ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLDU



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik değerleri uluslararası platformlarda tanıtmanın önemine dikkat çekerek, "Biz Trabzon olarak bu güzel şehrimizi bir taraftan uluslararası arenada tanıtmaya, turizm ve ticaret potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışırken, diğer taraftan da iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek yeni fırsatlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bildiğiniz üzere, yakın zamanda, 6 Ağustos tarihinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın ve Mısır'ın yetiştirdiği en büyük futbolcular arasında gösterilen, Mısır'ın gururu Muhammed Salah, Trabzonspor'umuza transfer oldu. Trabzon şehrimiz, Salah'ı adeta kendi öz evladı gibi karşıladı. Bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum; eminim ki Salah, kendi ülkesi Mısır'da olduğu kadar Trabzon'da ve Türkiye'de de çok sevilen bir karakter haline geldi. Çünkü Salah yalnızca bir yıldız futbolcu değil, aynı zamanda duruşu ve karakteriyle çok daha öte bir anlam taşıyan, bütün insanlığın vicdanına hitap eden önemli bir isimdir. Özellikle dünyanın içinden geçtiği bu hassas dönemde ortaya koyduğu insani duruş, kendisini çok daha özel bir noktaya taşımaktadır. Dolayısıyla Salah'ın Trabzonspor'a transferi, iki ülke arasındaki zaten güçlü olan tarihî ve kültürel ilişkilerimizin yeni bir dönemde daha da gelişmesi için önemli bir fırsat oluşturmuştur" dedi.





İKİ KARDEŞ ŞEHRİN BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENECEK



Başkan Genç, Türkiye ve Mısır arasındaki tarihi ilişkilerin yeni dönemde diplomatik, ticari, ekonomik ve kültürel alanlarda daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Türkiye ve Mısır, Akdeniz'in iki güçlü ve önemli ülkesi. Tarihten gelen ilişkilerimizin yeni dönemde diplomatik, ticari, ekonomik ve kültürel alanlarda çok daha güçlü bir şekilde gelişmesini arzu ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı da bu konuda ne kadar doğru bir adım attığımızı bizlere gösteriyor. Çünkü Mısırlı kardeşlerimizin bugün gerçekleştirdiğimiz B2B görüşmelerine göstermiş olduğu büyük ilgi, bizleri son derece memnun etti. Hatta bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz B2B toplantıları içerisinde en yoğun katılımlardan birinin burada, Kahire'de gerçekleştiğini ifade edebilirim. Bu ilgi, iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Elbette bu ilişkilerin daha da geliştirilmesinde en önemli unsurlardan biri ulaşım. Mevcut charter seferlerinin tarifeli uçuşlara dönüştürülmesi konusunda ciddi bir gayret içerisindeyiz. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde, bugün Kahire'de attığımız bu adımın önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda Trabzon ile Kahire arasında çok daha güçlü bir bağ oluşturacağına; turizm ve ticaret anlamında kalıcı bir köprü kuracağına yürekten inanıyorum. Göstermiş olduğunuz misafirperverlik ve samimi ev sahipliğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Kahire'de başlayan bu güzel dostluğun Trabzon'umuzda da büyümesini, ticari iş birliklerimizin güçlenmesini ve iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin yeni başarılara ulaşmasını yürekten temenni ediyorum. İnanıyorum ki Trabzon ve Kahire, iki kardeş şehir olarak gelecekte çok daha güçlü bağlara sahip olacak; iki ülke arasındaki ortak geleceğin inşasına birlikte katkı sunacaktır" diye konuştu.





BAŞKAN GENÇ'E TEŞEKKÜR



Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, "Trabzon, Türkiye'nin en aktif, girişimci, başarılı ve iddialı şehirlerinden biridir. Sanayiden denizciliğe, siyasetten edebiyata, bilimden ekonomiye, ticaretten spora ve futbola kadar birçok alanda önemli başarılara imza atmıştır. Trabzon'la gurur duyuyoruz. Ancak bugün turizmden söz ediyoruz. Trabzon; yeşili, dağları, ormanları, denizi, eşsiz mutfağı ve tarihi eserleriyle Mısırlı ve Arap kardeşlerimiz için çok özel bir turizm destinasyonudur. Mısırlı ve Arap turistler, seyahatlerinde güvenli ve huzurlu bir ortamın yanı sıra camilere ulaşabilmeyi, helal gıdaya erişebilmeyi ve farklı doğal güzellikleri keşfetmeyi arzu ediyor. Trabzon ise yağmuru, serin iklimi, yemyeşil doğası ve Karadeniz'in eşsiz manzaralarıyla bu beklentilere önemli ölçüde cevap veriyor. İşte bu nedenle, Mısırlı kardeşlerimizin Trabzon'u ziyaret etmesi, şehrimizi tanıması ve bu eşsiz güzellikleri keşfetmesi amacıyla Sayın Başkanımızın girişimleriyle bu turizm buluşmasını gerçekleştirdik. Bu anlamlı organizasyona öncülük eden Sayın Başkanımız Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyor, Trabzon ile Mısır arasındaki turizm ilişkilerinin daha da güçlenmesini diliyorum" dedi.





İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ



Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, "Hakikaten bugün burada çok güzel ve anlamlı bir etkinlik vesilesiyle bir araya geliyoruz. "Trabzon Kahire ile Buluşuyor" etkinliğinde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Mısır ile Türkiye, çok yakın dostluk ilişkilerine, ortak tarihe ve güçlü kültürel bağlara sahip iki ülkedir. Bu anlamda ülkelerimiz gibi Trabzon ile Kahire de birbirine oldukça yakın iki şehir konumundadır. Tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve gastronomisiyle Trabzon, hem bölgemizin hem de ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biridir. Bu potansiyelimizi Mısırlı dostlarımızla daha güçlü şekilde buluşturmayı ve iki şehir arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

KAHİRE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ TİCARET PAZARIDIR



TTSO Başkanı Erkut Çelebi, "Trabzon olarak turizmi yalnızca konaklama ve ziyaret olarak değerlendirmiyoruz. Turizmi; iki ülke arasındaki dostlukların geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, kültürlerin birbirini daha yakından tanıması ve ekonomik iş birliklerinin artırılması açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Kahire ve Mısır, bizim için önemli bir turizm ve ticaret pazarıdır. Bu doğrultuda, Mısır halkının Türkiye'yi ve özellikle Karadeniz Bölgesi'nin eşsiz doğal güzelliklerini daha yakından tanımasını, Trabzon'umuzu ziyaret etmesini ve bölgeye yönelik turizm hareketliliğinin artırılmasını istiyoruz" dedi.





TRABZON İLE KAHİRE ARASINDAKİ BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK



TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna, yaptığı açıklamada, "Tarihi ve kültürel bağları son derece güçlü olan Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin ticari ve kültürel anlamda daha da geliştirilmesinin en önemli araçlarından biri hiç şüphesiz turizm hareketliliğidir. Turizmin, Trabzon ile Kahire arasındaki tarihi ve güçlü bağların daha da geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Son yıllarda giderek artan karşılıklı turizm hareketliliğinin, şehrimizin en büyük markalarından biri olan Trabzonspor'umuzun Mohamed Salah ile kurduğu bağ sayesinde çok daha fazla ivme kazandığını görüyoruz.

Burada gerçekleştirdiğimiz temasların; Trabzon ile Kahire arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin daha da güçlenmesine, yeni iş birliklerinin kurulmasına ve karşılıklı turizm hareketliliğinin artırılmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.