Trabzon horona durdu

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 5'inci durağı Trabzon'da gerçekleştiriliyor. Kent genelinde 9 gün sürecek konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar 40'tan fazla noktada 500'den fazla etkinliğin yapılacağı ve 1000 sanatçının katılacağı festival için açılış töreni düzenlendi. Kentte 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, folklor ekiplerinin horon gösterileriyle başladı.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bu festivali, kültürü ve sanatın bütün iç disiplinlerini bir arada, eşzamanlı olduğu bir festival olarak değerlendirerek şehrimizde yapılmasını çok faydalı da buluyorum. Bu festivali sadece bir müzikal gösteri şeklinde değil, kültürün sanatın bütün disiplinlerinin yaşandığı festival havasında geçmesi bizi çok mutlu ediyor" dedi. Festival süresince Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, yazar Beyhan Budak, Nihat Hatipoğlu ve Emre Ermiş gibi isimler de söyleşilere katılacak. Trabzon Fuar merkezinde ise kurulan sahnede, Semicenk, Resul Dindar, Ferhat Göçer, Sinan Akçıl, Madrigal, Buray, Simge, Haluk Levent ve Ebru Yaşar, Trabzonlularla buluşacak.