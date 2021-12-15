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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Trabzon Hurması Kovid’den koruyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon Hurması Kovid’den koruyor
Japon bilim insanlarının yaptığı deneysel çalışmada Trabzon hurmasından elde edilen 'tanen' maddesinin Kovid-19'a yakalanma veya şiddetli semptomlar geliştirme ihtimalini düşürdüğünü ortaya koydu. Trabzon Ziraat Mühendileri Odası Şube Başkanı Cemil Pehlivan, "Her derde deva olan ve 'Cennet meyvesi' diye de anılan Trabzon hurmasını Japon bilim adamları da onaylamış oldu. Kesinlikle sağlık açısından bol bol tüketilmeli" dedi. Trabzon hurması yetiştiren Orhan Nalçaçı ise, "Her derde deva olan Trabzon hurması, bağışıklığı güçlendirir, hastalıklardan korur, Kovid'e dur diyen meyvedir" diye konuştu. Japonya'da Nara Tıp Üniversitesi'nden bir araştırma grubunun, hamster'lar üzerinde yapılan deneylerde vardıkları sonuca ilişkin bilimsel makale İngiliz Scientific Reports dergisinde yayımlandı. Hamster'ların ağız boşluğuna Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesi içeren bir bileşiği uygulayan araştırmacılar, maddeyi almayan hamster'ların akciğerlerinde 3 gün içinde yüksek oranda viral yük ve zatürre belirtisi tespit etti. Trabzon hurmasından elde edilen tanen bileşiği enjekte edilen hamster'ların akciğerlerinde ise düşük viral yoğunluğu gözlendi.

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Trabzon Hurması Kovid’den koruyor
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