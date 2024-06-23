Trabzon Kültür Yolu Festivali kültür ve sanatı birleştirdi

Trabzon Kültür Yolu Festivali dün (22 Haziran), Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda 100 Horon Gösterisi etkinliği ile başladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde Yücel Erzan ile "bAŞKa Şarkılar&Türküler", Kızlar Manastırı'nda Karşı Kıyıdan Esintiler, Ayasofya Cami'nde ise Mustafa Demirci konserleri müzikseverlerle buluştu.

Trabzon Fotoğrafçılar Maratonu da festivalle birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsan Bey Kültür Sanat ve Merkezi'nde başladı. 24 Haziran'a kadar kayıt yapılabilen Maraton'a son katılım tarihi ise 28 Haziran olarak belirlendi.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI

Festivale özel olarak üretilen, festival rotasındaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin vurgulandığı, "Atatürk Kültür Yolunda" adlı eser, yapay zekâ algoritması kullanılarak Atatürk Köşkü'nde ziyaretçilerle buluştu. Eserde, festival rotasındaki 16 şehrin ikonik mimari yapıları, Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin önemli birer sembolü olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Atatürk'ün bu şehirlerde ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zekâ destekli dijital sanatla yeniden hayat buluyor.

Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde İlhami Atalay'ın "Zirvedeki Renkler" sergisi, "Kentler ve Güzellikler-4 Fotoğraf sergisi" ve İranlı fotoğraf sanatçısı Seyed Ehsan Mortazavi'nin "Yaşam-Life" Fotoğraf sergisi, Kızlar Manastırı'nda "Coğrafya Geleneğin Kaderi: Trabzon" sergisi ve "Sûret-i Selatin Osmanlı Padişahları Sergisi Payidar Koleksiyonu", Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Trabzon Mimarisinden İzdüşümler" sergisi, Küçük Ayvasıl St. Anna Kilisesi'nde "Batılı Seyyahların Gözünde Trabzon Kalesi Gravür Sergisi", Trabzon Sanat Evi'nde Mizah Sanatı Derneği'nin "Karma Karikatür Sergisi" görülebiliyor.

EĞİTİCİ SÖYLEŞİLER

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde İranlı fotoğraf sanatçısı Seyed Ehsan Mortavazi, TFSF Başkanı Dr. Sefa Ulukan moderatörlüğünde, "İran'da fotoğraf üzerine söyleşi" başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi. Trabzon Sanat Evi'nde fotoğraf sanatçısı Hasan Türker'in söyleşi etkinliği ile Trabzonlu yazarlar Mehmet Kartal ve Saadet Yılmaz'ın, "Gençliğin İmarında Edebiyatın etkileri" konulu söyleşileri gerçekleşti. Ayasofya Camii'nde ise İlahiyatçı yazar Osman Egin sohbetiyle kalplere dokundu.

SANATLA DOLU TRABZON: KONSER, OPERA, BALE VE TİYATRO

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festivalde yer alıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Mozart'ın ölümsüz eseri "Saraydan Kız Kaçırma" operası, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kadınlar, Filler ve Saireler" tiyatro oyunu, Trabzon Devlet Tiyatrosu Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

FİLİSTİN MÜCADELESİNE SAYGI DURUŞU

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Filistin'in mücadelesine bir saygı duruşu olarak özel bir seçki sunulacak. Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen "Hanzala" karakterlerinden oluşan sergisi, Büyükşehir Belediyesi Trabzon Şehir Müzesi Galerisi'nde görülebilecek. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde de Filistin sinemasından örnekler gösterilecek. 25 Haziran Salı günü de Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni'nin katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek. 29 Haziran Cumartesi günü de "İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konseri" gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ne kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" ile çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocuklar festivalin ilk gününde; "Burak Abi ile Çocuk Şarkıları", "Özgür Özgülgün ile Çocuklara Masallar" ve "Ege ile Gaga" sahne şovuyla eğlenceli zamanlar geçirdi.