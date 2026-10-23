Trabzon merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Bilgisayar kasasından pos cihazı çıktı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 20 Ekim'de düğmeye basıldı. Yasa dışı bahis, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Trabzon, İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun'da belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Türkiye genelinde kişi ve şirketlere ait banka hesaplarıyla GSM hatlarını kiralayarak geniş çaplı bir yasa dışı bahis ağı oluşturdukları belirlendi. Suçtan elde edilen gelirleri akladıkları ve örgütlü şekilde hareket ettikleri değerlendirilen şüphelilerden 19'u gözaltına alındı.

POS CİHAZI ÇIKTI!

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Aramalarda 12 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 bilgisayar, 4 hard disk, 4 SSD, 7 flash bellek ve 6 hafıza kartı bulundu. Operasyonda ayrıca 18 banka kartı, bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 POS cihazı, 3 çek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

BİLGİSAYAR KASASINDAN POS CİHAZI ÇIKTI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Aramalarda 12 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 bilgisayar, 4 hard disk, 4 SSD, 7 flash bellek ve 6 hafıza kartı bulundu. Operasyonda ayrıca 18 banka kartı, bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 POS cihazı, 3 çek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

OTO YEDEK PARÇA İLANIYLA TUZAK

Başsavcılık koordinesinde yürütülen diğer soruşturmada ise internet üzerinden vatandaşları hedef alan farklı bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, internet sitelerinde "oto yedek parça" satışı adı altında ilanlar yayımlayarak vatandaşları dolandırdıkları ve bu yöntemle elde ettikleri suç gelirlerini akladıkları tespit edildi. Kimlik ve adresleri belirlenen 3 şüpheli için İstanbul'da 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, 3 cep telefonu ve 3 SIM karta el konuldu.

22 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bu sabah adli işlemleri yapılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.