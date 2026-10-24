Trabzon merkezli bahis operasyonunda 18 tutuklama

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Trabzon merkezli operasyonda İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
18 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınanan 20 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.