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Giriş Tarihi: 24.10.2026 11:30

Trabzon merkezli bahis operasyonunda 18 tutuklama

Trabzon merkezli 6 ilde yasa dışı bahis, suç gelirlerini aklama ve suç örgütü kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18’i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon merkezli bahis operasyonunda 18 tutuklama
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Trabzon merkezli operasyonda İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

18 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınanan 20 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#TRABZON
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Trabzon merkezli bahis operasyonunda 18 tutuklama
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