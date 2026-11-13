Trabzon Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor: İlk hizmet 30 Kasım’da

Trabzon'da sağlık alanında önemli bir yatırım olan Şehir Hastanesi'nde açılış hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, hastanenin Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, hastanenin hizmete açılması için yürütülen hazırlıkları değerlendirdi.

EN KISA ZAMANDA HİZMETE ALACAĞIZ"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un son dönemde tarihinin en büyük yatırımlarına kavuştuğunu belirterek, mega projeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Şehir Hastanesi'nin vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı, güvenli ve donanımlı şekilde ulaşmasını sağlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Trabzon'umuz son dönemde tarihinin en büyük yatırımlarını almaya devam ediyor. Yapımı tamamlanan ve devam eden mega projelerimizi titizlikle takip ediyoruz. Bugün de vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en hızlı, en güvenli ve en donanımlı şekilde ulaşabileceği Şehir Hastanemizi yerinde inceledik. İnşallah yakın bir zamanda hizmete alacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehir hastanelerine verdiği öneme dikkat çeken Karaismailoğlu, "Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize kazandırdığı bu nitelikli eseri en kısa zamanda hemşehrilerimizin ve bölgemizin hizmetine sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Trabzon adına teşekkür ediyoruz. Milletimize yakışır eserleri ve hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

30 KASIM'DA İLK HİZMET

Hastanenin hizmete giriş takvimine ilişkin de bilgi veren Karaismailoğlu, 30 Kasım itibarıyla Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı bölümünde poliklinik hizmeti verilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü açıkladı. Sağlık Bakanı'nın başkanlığında, ilgili genel müdürlükler ve Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü belirten Karaismailoğlu, dev sağlık kompleksinin aşamalı şekilde hizmete açılacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, hastanenin mart ayına kadar bölümler halinde hizmete alınmasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Trabzon'a kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör