Trabzon Şehir Hastanesi’nde geri sayım! 30 Kasım’da hasta kabulü başlıyor

Trabzon'un sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından biri olan 900 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nde açılış için geri sayım başladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında inşa edilen hastanede son rötuşlar yapılıyor. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan hastanede bir yandan tıbbi cihazların kurulumu ve iç donanım çalışmaları devam ederken diğer yandan çevre düzenlemesi için ekipler yoğun mesai harcıyor. 30 Kasım'da hasta kabulüne başlaması planlanan hastanede, sağlık hizmetlerinin kademeli olarak devreye alınması bekleniyor.

YOĞUN BAKIM KAPASİTESİ İKİYE KATLANACAK

Yaklaşık 5 bin fore kazık üzerine inşa edilen dev sağlık kompleksinin hizmete girmesiyle Trabzon'un sağlık altyapısında önemli bir kapasite artışı yaşanacak. Hastanede 300 poliklinik, 33 ameliyathane ve yüzlerce yoğun bakım yatağı bulunacak. Özellikle yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor. Yaklaşık 8 bin personelin görev yapacağı hastanenin tam teşekküllü olarak hizmete alınması için çalışmaların sürdüğü, tüm birimlerin devreye girmesinin ise 2027 yılının Şubat-Mart aylarını bulabileceği belirtildi. Dev yatırımın tamamlanmasıyla Trabzon'un yanı sıra Doğu Karadeniz Bölgesi'ne de modern ve kapsamlı sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.