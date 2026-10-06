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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Trabzon ve Rize'de yüksek kesimler beyaza büründü

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon ve Rize’de yüksek kesimler beyaza büründü
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sonbaharın ilk günleriyle birlikte sıcaklıklar hızla düşerken, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Trabzon'un yüksek rakımlı bölgelerinden Semerdağı Yaylası, dün sabah saatlerinde beyaza büründü. Yaylada yaşayan ve bölgeye çıkan vatandaşlar, güne kar sürpriziyle başladı. Rize'nin Çamlıhemşin ve İkizdere ilçelerine bağlı yüksek rakımlı yaylalarında da kar yağışı etkili oldu. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından Kaçkar Dağları'nın zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZON #RİZE
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Trabzon ve Rize'de yüksek kesimler beyaza büründü
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