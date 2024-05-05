Trabzon'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun Trabzon ayağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katımıyla gerçekleştirildi. Beşirli Spor Kompleksi önünden start verilen bisiklet turuna Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Av. Işıl Demir Güner, çok sayıda bisiklet tutkunu ve vatandaşlar katıldı.3

Türkiye genelinde yapılan etkinliğin Trabzon ayağında bisiklet tutkunlarıyla bir arada olunduğunu dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu, "Yağmurlu Karadeniz havasında inşallah güzel bir etkinlik olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, pedal çevirerek Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi önünde etkinliğin startını verdi. Beşirli iç yoldan Tanjant Yolu'na bağlanan bisiklet tutkunları, Gülbaharhatun Kavşağı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun bulunduğu noktadan Zağnos Vadisi'ne gelerek etkinliği tamamladı.

Turu tamamlayan bisiklet tutkunlarından Derya Haliloğlu, "22 yıldır bisiklet sürüyorum. Bisiklet sürmek, spor yapmak, aktif olarak hareket halinde olmak, sağlığımız için çok faydalı. Kötü alışkanlıklardan da uzak durduğumuz zaman iyice desteklemiş, vücudumuza iyi bakmış oluyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Bisiklet turuna 2 kızıyla katılan Eda Karadeniz ise, çok güzel ve faydalı bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılmak istemiştik ama yağmurdan çekindik fakat büyük kızımın ısrarıyla iyi ki de katıldık. Bizim için güzel bir etkinlik oldu. Bu tarz etkinlikler artırılmalı. Spor hem beden hem ruhen iyi olmamızı, kendimizi iyi hissedip iyi yaşayabilmemizi sağlamaktadır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi tarafından kurulan stantlarda da bilek güreşi, dart, badminton gibi çeşitli aktivitelerde gerçekleştirilen etkinlik, Bakan Uraloğlu ve beraberindekilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.