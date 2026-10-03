Trabzon’da 12 yıl önce 2 iş insanı kaybolmuştu! Tanığın ifadesi dosyayı yeniden açtırdı: ‘Cesetleri gömüp benzinle yaktık’





YENİ TANIK İFADESİ DOSYAYI YENİDEN AÇTIRDI



Dosyanın yeniden incelenmesi kapsamında, F.B.'nin olay tarihinde eşi olan ve 5 Mayıs 2017 tarihinde boşandığı H.K.'nin 24 Eylül 2026 tarihinde tanık olarak ifadesi alındı. H.K. yağmurlu bir akşam hava karardıktan sonra F.B. ile E.A.'nın Karlık köyündeki evlerine geldiklerini, F.B.'nin kendisinden kazma ve kürek istediğini anlattı.

H.K., kazma ve küreği ne yapacaklarını sorduğunda F.B.'nin E.A.'nın Karlık köyünde aldığı arsada ev yapacağını ve evin temelini açacaklarını söylediğini, kazma ve küreklerin alınmasının ardından F.B. ile E.A.'nın araçla ayrıldığını belirtti.



"YANIMA KAZMA KÜREKLE GELDİ"

Yaklaşık iki saat sonra F.B.'nın yalnız, üstü çamurlu ve telaşlı halde kazma ve kürekle eve döndüğünü anlatan H.K., ertesi gün de F.B. ile E.A.'nın yine akşam saatlerinde eve gelerek kazma ve kürek alıp ayrıldıklarını, F.B.'nin yaklaşık iki saat sonra yine üstü çamurlu şekilde eve geldiğini beyan etti. H.K. ayrıca C.Ç.'den F.B.'nın alkollü olduğu bir akşam Mehmet Kaplan ve Köksal Kol'u E.A.'nın para yüzünden vurarak öldürdüğünü, ardından şahısları gömdüklerini, daha sonra da gömdükleri yerden çıkartıp başka bir yere gömdüklerini anlattığını duyduğunu söyledi.

Bu yeni delil üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Şubat 2022 tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması talep edildi. Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Eylül 2026 tarihli kararı ile ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırıldı.



2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile arama ve el koyma talebinin kabul edilmesinin ardından E.A. ve A.B.'nın ikametlerinde 30 Eylül 2026 tarihinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, iki şüpheli gözaltına alındı.



A.B. CİNAYETLERİ ANLATTI: "ÇUKUR KAZIP GÖMDÜK, OLAY YERİNİ BENZİN DÖKEREK YAKTIK"



A.B.'nin ifadesinde E.A.'nın Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'a çok borcu olduğunu, aralarında namus meselesi bulunduğunu ve bu kişileri öldüreceğini söylediğini, kendisinden ve F.B.'den yardım istediğini anlattığı belirtildi.



A.B., F.B. ile kazma ve kürek satın alarak Mağmat Boğazı yakınındaki ormanlık alanda iki kişinin sığabileceği bir çukur kazdıklarını söyledi. Olay günü F.B.'nin kendisini arayarak piknik alanına gidip mangalı yakmasını istediğini anlatan A.B., bir süre sonra E.A. ve F.B.'nin Köksal Kol'u araçla getirdiklerini, E.A.'nın Köksal Kol'un arkasından yaklaşarak başına bir el ateş ettiğini, üzerinden telefon, para ve bazı evrakları aldığını ve F.B. ile birlikte Köksal Kol'u önceden kazdıkları çukura taşıdıklarını beyan etti.

Yaklaşık iki saat sonra F.B.'nin kendisini tekrar aradığını belirten A.B., bu kez Mehmet Kaplan'ın getirildiğini, E.A.'nın Mehmet Kaplan'ın da arkasından yaklaşarak başına bir el ateş ettiğini, borçtan kurtulduğunu söylediğini anlattı. A.B., Mehmet Kaplan'ın üzerinden telefon ve para alındığını, F.B. ile Mehmet Kaplan'ı da aynı çukura koyarak üzerlerini kapattıklarını, E.A.'nın benzin dökerek olay yerini yaktığını ve bu konuyu anlatmaları halinde kendilerini öldüreceğini söylediğini ifade etti.



A.B., olaydan üç gün sonra E.A.'nın isteği üzerine F.B. ile gömü yerini kontrol ettiklerini, herhangi bir değişiklik görmediklerini söyledi.



2 KİŞİ TUTUKLANDI



E.A.'nın korktuğu için başlangıçta polise yanlış yer gösterdiğini belirten A.B., 2020 yılındaki ifadesinde çukur kazılması ve cesetlerin gömülmesini anlatmadığını, daha sonra gerçek yeri gösterdiğini, E.A. ve F.B.'nin kendisine güvenmeyerek cesetleri başka bir yere taşıdıklarını düşündüğünü ancak yeni yeri bilmediğini beyan etti. E.A. ise 30 Eylül 2026 tarihli ifadelerinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



Başsavcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen E.A. ve A.B., Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör