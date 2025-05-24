Trabzon’da 19 yıldır aranan cinayet şüphelisi İstanbul’da yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinde 19 yıl önce işlenen "kasten adam öldürme" cinayeti suçunun faili olarak aranan R.Ç.'nin yakalanmasına yönelik İl Jandarma JASAT ekiplerince geniş çaplı çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde şüpheli R.Ç.'nin İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde olduğunu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla R.Ç. saklandığı adreste yakalanarak, gözaltına alındı. Trabzon'a getirilen R.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.