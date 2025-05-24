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Giriş Tarihi: 24.5.2025 10:46 Son Güncelleme: 24.5.2025 10:50

Trabzon'da 19 yıldır aranan cinayet şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Trabzon'da kasten adam öldürme suçundan 19 yıldır aranan şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu İstanbul'da yakalandı. Trabzon’a getirilen R.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da 19 yıldır aranan cinayet şüphelisi İstanbul’da yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinde 19 yıl önce işlenen "kasten adam öldürme" cinayeti suçunun faili olarak aranan R.Ç.'nin yakalanmasına yönelik İl Jandarma JASAT ekiplerince geniş çaplı çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde şüpheli R.Ç.'nin İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde olduğunu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla R.Ç. saklandığı adreste yakalanarak, gözaltına alındı. Trabzon'a getirilen R.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Trabzon'da 19 yıldır aranan cinayet şüphelisi İstanbul'da yakalandı
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