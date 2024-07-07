Trabzon’da dilencilere göz  açtırılmıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi'ne bağlı ekipler, şehir genelindeki faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, Ortahisar ilçesinin mahallelerinde vatandaşlara ve turistlere rahatsızlık veren dilencilere yönelik geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında 20 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yakalanan 20 kişi daha sonra Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Duyguları istismar ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan dilenciler, özellikle vatandaşlarımızın ve turistlerin yoğun olduğu, havaalanı, sahil kesimi, meydanlar ve hastane önleri gibi yerleri seçiyorlar. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın huzuru ve turistlerin tatillerini rahatça yapabilmeleri için bu şahısların üzerine kararlılıkla gidiyor. Vatandaşlarımızın şahıslara para vermemesini rica ediyoruz. Sizlerin duyarlılığı ile bizim çalışmalarımız daha etkili olacaktır. Şikayetlerinizi Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM) Alo 153 çözüm merkezi hattından 7 gün 24 saat bizlere iletebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.