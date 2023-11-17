Trabzon’da erken doğumla dünyaya gelen bebeklerine 117 gün sonra kavuştular

Trabzon'un Arsin ilçesi Atayurt köyünde oturan Hatice ve Hasan Şimşek 2022 yılı Temmuz ayında ilk çocukları dünyaya geldi. 22 yaşındaki anne Hatice Şimşek gebeliğinin 24. haftasında Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde erken doğum yaptı. Gökdeniz ismini verdikleri prematüre bebek 470 gram olarak dünyaya geldi. 3. basamak yeni doğan ünitesinde entübe edilerek iç organlarının gelişimi için tedavi altına alınan Gökdeniz bebek, doktorlar ve hemşireler tarafından 117 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Şimşek ailesi çocuklarını sağlıklı bir şekilde büyütmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anne Hatice Şimşek(22), gebeliğinin 24. haftaya kadar sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ancak bir anda rahatsızlanıp Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini belirterek, "Doktorların yaptığı kontrolde erken doğum riski olduğunu fakat bebeğin iç organlarının gelişimi için risk alıp doğum yapmam söylendi. Kabul edip, doğum yaptım. Bebeğim 470 gram doğdu Arsin ilçesi Atayurt köyünde oturuyorum. Sürekli Trabzon'daki hastaneye gelip gitmem güç oluyordu. O dönemlerde bebeğim yaşar mı yaşamaz mı diye umutsuzluğa kapılmıştım. Hastanenin yenidoğan ünitesinde tedaviye alınan bebeğime doktorlar çok iyi tedavi yaptılar. Sağ olsun doktor ve hemşireler yeni doğan bakım ünitesinde yaptıkları 110 günlük tedavinin ardından bebeğimi sağlığına kavuşarak kucağıma verdiler. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune kampüsü Yenidoğan uzmanı Dr. Handan Bezirganoğlu ise, "Gökdeniz bebek Temmuz 2022 de 24 haftalık 470 gram olarak acil doğum eylemi nedeniyle hastanemizde doğdu. Acil doğum olduğu için öncesinden akciğerlerini geliştirecek tedavi almadan doğması gerekti. Aynı zamanda haftası ve ileri derecede düşük doğum ağırlığı olması nedeniyle yaşama şansı sınırda bir bebekti. Bu bebeğimizin çoğu organ ve sistemleri gelişmeden doğduğu için hayatını ömür boyu etkileyecek sorunlarla yaşayabilirdi. Ancak bizler bu durumda olan bebeklerin yaşamaları için elimizden geleni yaparız. Bu bebek hastamızın da yaşamasında çok personelimiz, doktorlarımız ve hemşirelerimizin de büyük gayreti oldu. Bebeğimizin başında sabahlara kadar beklediğimiz dönemler oldu. Çok şükür ki Gökdeniz bebeğin hayatını etkileyecek problem olmadan doğduktan sonra 117'nci gününde hasta bebeğimizi ailesiyle buluşturduk. Şuan 16 aylık ve gelişimi yaşıtlarıyla uyumlu. Takiplerini düzenli olarak devam etmekteyiz" dedi.

Dünya Prematüre gününde Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesinde düzenlenen programa gelen Hatice ve bebeği Gökdeniz'i, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve Hastane Başhekimi Dr. Hasan Rıza Aydın misafir etti.